Jim: "¿Difícil el Eibar? El reto somos nosotros mismos en La Romareda"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, sabe lo que tiene entre manos en este final natural del año 2021, camino ya del término de la primera vuelta de la liga: tres partidos ante los tres primeros de la tabla clasificatoria, Eibar, Almería y Tenerife. Los tres duelos, por puro sentido común, de mayor dificultad posible en la Segunda División de este curso. Y, ante este horizonte lleno de problemas en ciernes, el alicantino no esconde su preocupación, su aplicación como técnico y el envoltorio en el que van a tener lugar estas tres citas de alto voltaje.

De entrada, la primera dosis llega el lunes, festivo de la Constitución, frente al Eibar en campo propio, en la sobremesa, a las 4 de la tarde. "¿Difícil el Eibar' El reto somos nosotros mismos en La Romareda. Hemos hecho una primera vuelta en casa en la que hemos estado muy grises, por decirlo de algún modo, por ponerle un adjetivo. Este es nuestro reto. Estamos ante nuestro público, tenemos una deuda grande con ellos que arrastramos desde hace jornadas y no nos podemos permitir ya ningún lujo, ningún traspié más en cuanto a resultados adversos", definió con claridad Jim.

La presión es, por lo tanto, máxima. De nueve comparecencias del Real Zaragoza en La Romareda en lo que va de liga solo ha ganado en una (2-0 al Sporting de Gijón, hace poco). En las otras ocho acumuló empates y derrotas. Un balance preocupante a largo plazo. Y Juan Ignacio no lo esconde ni lo edulcora. "Venimos de dos partidos sin ganar, Leganés y Amorebieta, pero a mí el que me decepcionó más fue el primero en casa. El otro día en Lezama creo que estuvimos mejor, pero durante el partido no interpretamos bien el juego, lo que era necesario hacer. Somos personas y, sin querer buscar excusas, nos afectó el frío, el agua, el aire... se juntaron muchas cosas, como la ansiedad que generó el estar el rival con uno menos y vernos obligados a atacar. No fuimos capaces. Si estamos proclamando cada semana que queremos estar en la zona alta de la clasificación, estos partidos ante los tres primeros van a ser muy buenos para demostrarnos a nosotros mismos que podemos aspirar a todo", añadió a su explicación del presente.

A Jim le empieza a preocupar la irregularidad manifiesta del rendimiento de sus jugadores. "Hemos tenido hasta ahora muchos dientes de sierra en nuestro comportamiento, con muchísimos empates, después con tres victorias, ahora con dos seguidos sin ganar... hay que salir de estos tres partidos y marcharnos a las Navidades con muchos puntos si queremos estar bien antes de la segunda vuelta", apostilló como encomienda para sus pupilos.

En el apartado ambiental, al que más minutos y frases dedicó Jim este sábado en su rueda de prensa, el entrenador blanquillo dejó una última frase lapidaria que trata de estimular al vestuario: "Nosotros tenemos el orgullo herido y debemos sacar toda nuestra casta porque la afición nos está esperando con mucha energía y alegría. Y nosotros hemos de devolverle todo el cariño que nos dan", remató Jim para cargar de responsabilidad positiva a la plantilla del Real Zaragoza ante este compromiso de máxima exigencia frente al Eibar.