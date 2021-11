Jim: "El del Amorebieta es un partido para equivocarse poco"

Recuperar la seguridad trasera y no cometer errores. Son las dos grandes premisas que Juan Ignacio Martínez impone hacia la victoria en Lezama, donde espera un partido físico, de fútbol directo y segundas jugadas. Tanto por las características del rival, el más rematador de la Segunda División española, como por las condiciones meteorológicas que se prevén para el domingo.

El Real Zaragoza ha podido aclimatarse durante la semana a la lluvia. Ahora, tal y como ha recordado este viernes Jim a su paso por la sala de prensa, deberá lograr adaptarse también a las características de un Amorebieta que, a pesar de ocupar puestos de descenso, en su feudo ha sido capaz de doblegar a equipos de la talla del Almería (2-1) o el Valladolid (4-1).

“Es un partido para equivocarse poco. Siempre se dice, pero cuando no estás adiestrado a esto cuesta. No lo digo yo, lo dicen los propios rivales que han pasado por allí y han perdido”, se ha arrancado el técnico zaragocista, remarcando la importancia de que sus jugadores contrarresten “desde el primer minuto” las fortalezas del Amorebieta.

“Venimos del lunes fastidiados y tenemos esta oportunidad para recuperarnos. El domingo dan lluvia, dan aire… habrá disputas… y tenemos que frenarles con nuestra presión alta y estando enchufados desde el inicio”, ha añadido el preparador alicantino, obsesionado con devolver a su equipo la fiabilidad defensiva que ha perdido en las últimas jornadas.

“Es nuestro reto. No encajar gol es fundamental. Todo parte por esa ley. En dos partidos hemos encajado cuatro goles y corregir eso es lo que nos va a dar muchos puntos a lo largo de la temporada”, ha señalado, antes de recordar que los suyos tienen que ser “más contundentes”, evitando que equipos como el Leganés les hagan caer en su juego.

“En La Romareda los rivales vienen con una idea de repliegue, de esperar en su campo, y tratan de provocar nuestro error. El otro día nos equivocamos. Tuvimos ese desliz en casa y ahora tenemos que ir a Lezama a por los tres puntos para intentar estar en la parte alta”, ha añadido Juan Ignacio, a las puertas de un encuentro que debe servir para recupera “la ilusión”.

Lo dijo Cristian Álvarez el jueves y lo ha reiterado este viernes Juan Ignacio Martínez. Después de la decepción del lunes, en un partido de miras altas en el que “todo salió al revés”, el grupo se tiene que recuperar cuanto antes. En Lezama solo vale ganar. Da igual cómo. Lo importante es no volver a entrar en un bucle negativo.

“Tenemos que ser prácticos y tener claro que lo que interesa son los tres puntos”, ha subrayado Jim, que no mira más allá del duelo contra el Amorebieta. “No me vale pensar en los siguientes partidos cuando el más importante es el que me viene”, ha añadido, sobre la batalla más inminente de una guerra larga, de desgaste, en la que “cualquiera te puede ganar” y “hay que mantener una mentalidad fuerte”.

En Lezama, Jim volverá a disponer de su plantel al completo. Bendito problema a la hora de confeccionar un equipo que varía jornada tras jornada, que sigue sin encontrar un once titular tipo que puede recitarse de memoria. “En el hecho de no haber repetido alineación hay muchas cuestiones. No quiero justificarme, pero es verdad que ha habido momentos en los que algunos jugadores se han ido con la selección; también ha habido lesiones; molestias… Yo no configuro el once por capricho y las rotaciones también nos han hecho competitivos”, ha señalado el preparador zaragocista, antes de pormenorizar en las variantes que, casi siempre de forma obligada, ha ido introduciendo en el flanco derecho de la defensa, desplazando a Francés al lateral.

“Es cierto que de central está haciendo un trabajo de excelencia, pero sería una falta de respeto menospreciar a su compañero Lluís -por Lluís López- porque cada vez que ha jugado ha hecho buenos partidos. La diferencia está entre el propio Francés y Gámez. Y repercute”, ha finalizado Jim, refiriéndose a esa pérdida de profundidad que el Zaragoza ha sufrido cuando este ha desaparecido del once, ya sea por decisión técnica o sanción.