El Real Zaragoza se va a entrenar a Cuarte por la lluvia

Cosa nueva en los entrenamientos del Real Zaragoza. El equipo no ha trabajado en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva y se ha marchado, en una maniobra de última hora, al otro lado de la autovía Mudéjar, a Cuarte de Huerva. Allí, en el campo de césped artificial del CD Cuarte (de Tercera División), a eso de las 10.30, los de Juan Ignacio Martínez han llevado a cabo la sesión preparatoria de rigor. La causa, la lluvia.

Las inclemencias meteorológicas también han sido la causa de la suspensión de la rueda de prensa prevista media hora antes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, que iba a protagonizar un peso pesado del equipo, el portero Cristian Álvarez. La lluvia lo ha cambiado todo y ha hecho que, por primera vez, Cuarte haya tomado el relevo como sede de los entrenamientos zaragocistas. No hay precedentes de tal cuestión.

La lluvia que ha caído en las últimas 48 horas sobre Zaragoza ha encharcado los campos de las instalaciones blanquillas en la carretera de Valencia. Nada que no haya ocurrido antes muchas veces desde que se inauguraron en 1974, en los primeros tiempos de Zalba, en plena eclosión de Los Zaraguayos. Allí se ha entrenado y jugado durante cuatro décadas y media con este agua y mucha más, con hielo y nieve. Pero el estado del césped, en el momento presente, requiere de máximo cuidado, según los jardineros que los cuidan y mantienen. Es algo coyuntural. No ha venido bien este frente lluvioso. Y trabajar sobre la hierba de la Ciudad Deportiva en este preciso momento podría poner en peligro un buen estado de los campos para el futuro inmediato, ya en la puerta del invierno.

Así que el equipo profesional se ha marchado a ejercitarse sobre el césped sintético de Cuarte de Huerva. Una superficie no habitual, no reglamentada en las ligas mayores y, en tiempos no demasiado pretéritos, no recomendada por su dureza y diferente repercusión en la musculatura de los futbolistas. La lluvia.