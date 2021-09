Juanjo Narváez, apto para Lugo y Cristian Álvarez, entre algodones

Juanjo Narváez, que en las dos primeras sesiones de entrenamientos de la semana ha trabajado al margen de sus compañeros por un dolor lumbar, se ha reintegrado este jueves con normalidad a la dinámica de entrenamientos del Real Zaragoza. El atacante colombiano estará disponible para el encuentro que el equipo aragonés disputará este domingo frente al Lugo en el Anxo Carro.

Narváez acabó tocado el encuentro del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B y se ha tomado con calma y precaución el arranque de la semana. Sin embargo, su presencia no corría peligro para el desplazamiento a tierras gallegas y Juan Ignacio Martínez podrá contar con su futbolista más incisivo en ataque. Narváez se estrenó como goleador, de rebote, en el encuentro del pasado fin de semana, en el que tuvo varias ocasiones más para ampliar su registro anotador.

El que no ha trabajado con el resto de sus compañeros este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva es Cristian Álvarez. El portero argentino arrastra en las últimas horas molestias musculares que, en principio, no revisten de mayor gravedad. Sin embargo, por precaución, el arquero argentino ha entrenando de forma individualizada. De momento, a la espera de la evolución de sus molestias, su participación en el encuentro de este domingo no corre peligro. En Lugo, Cristian Álvarez anotó la pasada temporada su recordado gol de cabeza que supuso la igualada (2-2) del Real Zaragoza ante el conjunto gallego en el minuto 97.

La sesión de entrenamiento, en la que también han trabajado con normalidad Vada y Yanis, ha estado focalizada en los ejercicios con balón y las situaciones concretas de partido en un ensayo muy táctico. Este viernes, la plantilla cambiará de ubicación para ejercitarse en el estadio de La Romareda, donde, a partir de las 10.30, tendrá lugar la penúltima sesión de trabajo antes del largo desplazamiento hasta Lugo.