Jim: "Yo creo que sí se concederá la autorización"

El anuncio de la denegación a los tres internacionales del Real Zaragoza del permiso para jugar ante el Cartagena este lunes también marcó la comparecencia de Juan Ignacio Martínez. “Miguel Torrecilla está haciendo un trabajo con la Federación Española para ver si es posible que lleguen al partido. A mí me gustaría contar con todos los jugadores. Venían siendo habituales en los dos primeros partidos”, apuntó Jim.

“La última vez que se solicitó sí se concedió ante el Alcorcón. Tenían que ir a Marbella y se suspendió por covid. Vamos a ser positivos, yo creo que sí se concederá la autorización. Cualquier persona coherente tiene que ver que es una cosa que tiene que tener una solución normal. Entiendo que son tres jugadores de una selección. Yo hablo como entrenador del Real Zaragoza, no sé lo que pensará Luis de la Fuente (seleccionador nacional). Hay muchas personas en la Federación, pero yo creo que se llegará a buen puerto la gestión”, continuó.

Otra incógnita en el once inicial es el guardameta Cristian, que no pudo jugar ante el Valladolid por molestias físicas. Ante el Cartagena, las opciones de jugar son mayores. “Cristian, sobre todo la semana pasada, y Francés también llevaba unos días. Han entrenado con normalidad. Es muy buena señal. Al final del entrenamiento, las sensaciones eran buenas”, celebró Jim.

La inminente llegada de Nano Mesa también fue auditada por Jim. “Yo sé que está en gestiones el club (con Nano Mesa). Nano es otro futbolista que vosotros conocéis de la categoría. El año pasado estuvo en Logroño. A pesar de no estar mucho en la suma de goles, nos podrá dar muchas cosas. Esperamos a que el club llegue al acuerdo final. Estamos haciendo un esfuerzo para incorporar jugadores. Vamos a intentar estar en la parte alta”, anheló.

Jim valoró la cita anterior en Pucela y confió en la victoria ante el Cartagena. “Cualquier futbolista de la plantilla puede optar el once. En Valladolid no se hizo mal partido. Faltó el cierto. Ahora de lo que se trata es del partido del Cartagena. Tengo estos dos días para pensar el once. Queremos los tres puntos. Perdimos en Valladolid y no perdíamos desde Calahorra. Habíamos tenido una pretemporada buena. Cuando uno pierde, hay que generar una victoria lo más rápido posible para el estado de ánimo colectivo, para crecer. Hay que ganar. Solo podemos pensar en la victoria a través del trabajo”, reiteró.

Jim dedicó unas palabras al reencuentro del equipo con su afición, al gran valor de la energía que emanará de la grada. “Ha sido una semana más larga. Todavía nos quedan dos sesiones. El Cartagena viene de no haber sumado en los dos partidos. El año pasado ya nos complicaron el partido. Vamos con toda la fe del mundo. Estamos rozando los 20.000 abonados. Con La Romareda a tope, es un plus añadido para que el futbolista se sienta bien. Al aficionado no hay que decirle nada, hay que darle. Ha sido un año con el campo cerrado, sin afición. El otro día ya se dejaron notar pese a que estábamos en agosto. Vamos a intentar la primera victoria, que la necesitamos”, expresó.

También orientó su discurso hacia el rival. “El Cartagena se reforzó el año pasado muy bien en diciembre. Este año ha hecho incorporaciones importantes. Han hecho una pretemporada muy buena y, sin embargo, el inicio del campeonato no ha sido bueno. Coincidimos en Pinatar Arena. Nos van a poner dificultades. Tienen experiencia, tienen juventud, tienen buen trato al balón, tienen jugadores con mucho currículo en la categoría”, advirtió.

Pese al potencial del rival, Jim confía en su colectivo. “Me gusta el protagonismo del equipo. Ante el Ibiza, no se generó peligro, pero el otro día sí. Concedimos dos goles que no tenían que haber sucedido. Podíamos haber evitado los dos goles. Haciendo las cosas bien durante los 90 minutos, tienes más opciones de ganar, y hacer las cosas bien no solo es ser protagonista y tener la posesión del balón. Hay que controlar las dos áreas. Una hora y media da para mucho, y en La Romareda más todavía”, consideró.

La socialización del gol en el Real Zaragoza y el aporte de Narváez clausuraron la comparecencia. “El año pasado tuve mucha suerte: doce jugadores diferentes, incluida la línea defensiva, metieron gol, hasta el guardameta. La gente más ofensiva es la que más cerca está del área. En esta pretemporada, los jugadores más cerca del gol son los que han marcado. Narváez es titular por su grado de compromiso. Juanjo, todo lo que está haciendo, está centrado en el Real Zaragoza. Estoy orgulloso de tenerlo con nosotros. A ver si marca el lunes”, finalizó.