En el aire la presencia de Francés, Francho e Iván Azón en el partido ante el Cartagena

Alejandro Francés. Francho Serrano e Iván Azón podrían perderse el partido del próximo lunes ante el Cartagena. Los tres internacionales sub-21 españoles están citados el lunes a las 12.00 para incorporarse al equipo nacional, mientras que el Real Zaragoza juega el mismo lunes a las 22.00 ante el Cartagena en La Romareda.

El club aragonés ha solicitado una autorización para que los tres futbolistas se unan a la selección sub-21 nada más concluir el encuentro ante los cartageneros, pero dicha solicitud ha sido denegada hasta el momento por la Federación Española de Fútbol, confirmó este mediodía Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, justo antes de que interviniera el entrenador, Juan Ignacio Martínez, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva.

"Hemos recibido la convocatoria definitiva de la selección sub-21, tanto de Alejandro Francés como de Francho e Iván Azón. Los jugadores están convocados para las 12.00 del mediodía del lunes. Nosotros tenemos partido por la noche contra el Cartagena. Hemos solicitado a la Federación que los jugadores pudieran incorporarse a esa convocatoria en la madrugada del lunes al martes. Se desplazarían desde Zaragoza con un chofer hasta el lugar de la concentración. Hemos solicitado tanto al seleccionador como al director deportivo y al presidente de la Federación por diferentes vías. Se nos ha denegado esa petición", confirmó Miguel Torrecilla. "Nosotros nos basábamos en la anterior que hubo de la sub 19 de Alejandro Francés y de Iván Azón, que se nos permitió que después del partido de Alcorcón se incorporaran. Es cierto que después esa convocatoria por covid fue suspendida", continuó. No obstante, el Real Zaragoza no cesa su esfuerzo en su objetivo de lograr la autorización. "Seguimos trabajando para que pueda existir esa autorización, pero de momento ha sido denegada. El club va a seguir haciendo sus gestiones para que los jugadores estén a disposición del entrenador", concluyo Torrecilla.

España se medirá el día 3 ante Rusia y el día 7 ante Lituania. La ausencia de Francés, Francho e Iván Azón ante el Alcorcón para el encuentro del día 5 es segura. Además, sigue en el aire su presencia ante el Cartagena.