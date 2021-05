Jim: "No nos podemos confundir ante el Castellón y pensar que está todo hecho"

"No nos podemos confundir ante el Castellón y pensar que está todo hecho", comenzó advirtiendo Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, al mediodía de este martes, a 48 horas del antepenúltimo duelo liguero del equipo aragonés, en el que puede certificar matemáticamente la permanencia en la categoría tras un año lleno de sufrimientos y peligros.

Jim trata de mantener la tensión competitiva de su equipo y, de paso, también del entorno, después de un feliz regreso de Las Palmas tras ganar 0-2 a los canarios en su estadio el pasado sábado y dar así un paso firme -en combinación con las derrotas de varios rivales directos en el fondo de la tabla- para eludir el descenso. "Hemos de estar muy centrados, no está aún el trabajo hecho. Falta el colofón, el último empujón. Y el Castellón viene a Zaragoza este jueves con mucha necesidad de puntos y no será fácil derrotarlo", prosiguió con su aviso discrecional.

En su comparecencia, Jim insistió aún más veces en esta cuestión mental y anímica previa a un choque que, de no haber mediado el cúmulo de resultados favorables del último fin de semana, sería tratado entre el zaragocismo como una gran final por la supervivencia y que, sin embargo, ahora se aprecia como algo menos exigente. "No podemos relajarnos y tendremos que jugar con mucha paciencia. El Castellón se va a jugar mucho en La Romareda. Nosotros llegamos con un margen de puntos que es importante a estas alturas porque los tres puntos que logramos en Las Palmas así lo han proporcionado, pero no me gusta decir que tengo la piel del oso hasta que no esté cazado", redundó más adelante en su persistente razonamiento.

​Pendiente de lesionados y tocados, la alineación está en el aire

Hace solo dos días y medio que el Real Zaragoza jugó en Las Palmas, con un viaje largo de por medio. Y en ese partido en Gran Canaria hasta tres jugadores se marcharon del campo prematuramente cojeando, pidiendo la sustitución por distintas dolencias musculares: Vigaray, Zanimacchia y Narváez. En días precedentes, también mostraron fatiga física Eguaras o Zapater. A Adrián González prácticamente lo ha perdido Juan Ignacio Martínez tras sufrir una rotura en los isquiotibiales justo antes de partir hacia la isla el pasado viernes. En este panorama, muy propio del final de la temporada tras un torneo repleto de nervios, problemas clasificatorios y estrés múltiple, Jim dejó claro que hasta el último instante, el propio jueves por la tarde, no podrá definir el once inicial que se enfrentará al Castellón a las 21.30 en La Romareda.

"Hay varios jugadores con molestias al regreso de Las Palmas y vamos a tratar de recuperarlos lo mejor posible en el escaso tiempo que tenemos en este maratón de tres partidos en una semana. Luego, según se vea su evolución con el paso de las horas, será cuando decida la alineación", explicó el técnico blanquillo.

Si el sábado en terreno insular fueron tres los cambios de inicio que acometió Jim, con la presencia de Zanimacchia como gran e inesperada sorpresa, el terreno está abonado para ver ante el Castellón este jueves algo parecido o, incluso, superior en volumen de novedades. "Que haya diversos cambios y el equipo sea capaz de ganar habla mucho y bien de la plantilla, el equipo no se resiente con esas sustituciones. En Las Palmas opté por esos cambios, entraron jugadores que estaban jugando menos últimamente, y respondieron. Voy a esperar para decidir quiénes juegan contra el Castellón, sabiendo que tendré que oxigenar el equipo para poder competir lo mejor posible", anticipó en un claro mensaje de que se avecinan distintas modificaciones en el once zaragocista.