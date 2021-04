Lugo-Real Zaragoza, tercer viernes seguido bajo la luna, con viaje pestoso

El partido CD Lugo-Real Zaragoza, de la 37ª jornada de liga de la Segunda División, ha sido ubicado por La Liga, a instancias de la elección de la cadena Gol para ser televisado en un horario de máxima audiencia ('prime time'), el viernes 30 de abril a las 9 de la noche.

Así, el Real Zaragoza afrontará en el estadio Anxo Carro de la capital lucense el tercer partido seguido en viernes por la noche, fuera del fin de semana, abriendo jornada, en la velada del último día laboral de la semana que une abril con mayo. La serie se inició en Gerona, en el estadio de Monitilivi, el pasado viernes, día 16. Continuará este próximo viernes 23 (día de San Jorge) en La Romareda frente al Sporting de Gijón. Y tendrá el tercer eslabón gemelo de forma consecutiva en el referido choque a dirimir en Lugo.

Será el 10º viernes a las 9 de la noche en el que juegue el Real Zaragoza hasta esa estación del torneo, la 37ª. Además, habrá jugado a esa misma hora tardía y nocturna tres veces más en lunes; una más en miércoles; otra en jueves (en este caso, a las 9 y media); dos en sábado; y cinco más en domingo.

Si se computan también dos partidos que comenzaron en su momento media hora antes, a las 8 y media de la tarde-noche invernal, el Real Zaragoza se habrá visto abocado -en ese punto del calendario (a falta por disputarse solo 7 jornadas ligueras)- a acometer sus partidos en la recta final del día en 24 de 37 jornadas.

Y serán 22 de 37 las ocasiones en las que los encuentros de competición de los zaragocistas se hayan disputado fuera del fin de semana, ni en sábado ni en domingo.

En el caso de Lugo, se repetirá otro efecto pernicioso para la dinámica del trabajo del equipo aragonés: la inevitable circunstancia de tener que acometer el enésimo viaje de vuelta a casa pestoso, lleno de incomodidades, tras el partido. Desde el corazón de Galicia, finalizando el partido a las 11 de la noche y con el protocolo vigente de la covid-19 que obliga a los visitantes a ir a ducharse a los hoteles, no será antes de las 12.30 de la madrugada cuando la expedición aragonesa, si no se apuesta por pernoctar en Lugo tras el partido, pueda emprender el retorno a Zaragoza, de un modo aún no definido al tratarse del desplazamiento mas enrevesado por cuestiones logísticas: no hay aeropuerto en la ciudad lucense (los más cercanos, La Coruña o Santiago de Compostela, están a más de 120 kilómetros) y el viaje en autocar supone un mínimo de 9 horas de autovía, toda la noche en ruta con las secuelas posteriores que eso deja en la plantilla de deportistas.