Peybernes: "Lo de Gerona es un pequeño aviso, no nos podemos relajar"

Mathieu Peybernes, defensa central del Real Zaragoza de 30 años, llegado como refuerzo en el reducido mercado invernal llevado a cabo por la nueva dirección deportiva que dirige Miguel Torrecilla, ejerció de portavoz del vestuario este lunes. El francés lanzó al aire mensajes de responsabilidad, de redundancia sobre el aviso que el entrenador, Juan Ignacio Martínez 'Jim', que pidió a todo el mundo máxima concentración y reacción rápida nada más perder por 3-0 en Gerona el viernes.

"No nos podemos relajar. Lo de Gerona es un aviso que nos viene a decir que, si no sacamos adelante nuestros puntos, los demás nos pueden alcanzar. Hemos visto este fin de semana cómo los resultados del resto de equipos de la zona baja han sido muy malos para nosotros. Lo que nos pasó el viernes es un pequeño aviso para lo que resta de liga", admitió Peybernes con sinceridad.

El veterano zaguero galo explicó su versión sobre la sensación que dejó el Real Zaragoza en el estadio de Montilivi de estar bajo el efecto de un cierto relajo y exceso de calma y confianza tras las dos victorias cruciales precedentes, en Fuenlabrada y ante el Almería.

"Esa sensación ha podido tenerse fuera del campo, pero dentro no es así. Pudo parecer que teníamos algo de relax, pero la verdad es que seguimos estando en el lío. Es verdad que en Gerona el partido nos salió mal. Nos marcaron el 1-0 en el minuto 5 y quedaban 85 para reaccionar y no lo logramos. Pero el equipo está como siempre", comenzó señalando.

Peybernes apuntaló con más fuerza su advertencia a lo largo de su discurso en rueda de prensa. "No podemos bajar los brazos. Si no, lo pasaremos muy mal. Sabemos donde estamos, en un club con mucha presión y exigencia. Y si no estamos al cien por cien cada día, no estamos en la buena dirección para ganar", dijo con contundencia.

El de Toulouse sacó una conclusión positiva tras el varapalo en campo gerundense y a tan solo 7 jornadas para el final de la liga. "Lo bueno es que las cosas dependen de nosotros mismos. Han ganado y puntuado casi todos los equipos de abajo y, pese a ello, nosotros tenemos 5 puntos de ventaja y dependemos de nosotros", razonó Peybernes.

Por último, el '4' blanquillo expuso su parecer respecto del raro penalti señalado a su colega de línea Jair en Montilivi. "Fue muy injusto. Pero ya sabemos que las decisiones del VAR están siendo muy especiales. Cada uno interpreta las jugadas a su manera. El VAR unas veces va hacia un lado y, otras, se va hacia el otro. A nosotros nos hizo mucho daño, porque en la situación que estamos, con las dificultades que tenemos para marcar goles y para remontar, que nos metan el 1-0 en el minuto 5 nos condiciona mucho. Marcó el partido", concluyó Peybernes.