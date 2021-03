El 75% de los partidos del Real Zaragoza son nocturnos y la mitad en días laborables

Televisión, nocturnidad y días de hacienda. Estos tres elementos envuelven gran parte del día a día competitivo del Real Zaragoza en lo que va de temporada. El equipo aragonés, desde que la Segunda División empezó en septiembre, juega tres de cada cuatro partidos en horario nocturno. Así lo dicen los datos acumulados en las 29 jornadas ya dirimidas y las cuatro que ya están datadas de las que quedan pendientes. No hay otro equipo que pase por estas circunstancias.

Además, la mitad de ellos tienen lugar en días laborables. No solo en los casos inevitables de las jornadas intersemanales (con partidos los martes, miércoles y jueves), que son siete este año para la mayoría de los 22 componentes de la categoría, nueve para el Real Zaragoza al haberse aplazado sus dos primeras jornadas por el polémico retraso de 21 días con el que acabó la pasada temporada a causa del conflicto originado por el partido Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada.

El Real Zaragoza, en las jornadas ordinarias, las que giran alrededor de los fines de semana, es el equipo más damnificado a la hora de ocupar las ventanas de los viernes y los lunes, preámbulo y epílogo de cada episodio liguero que estuvo prohibido por un juez durante los dos primeros meses de liga pero que luego fue derogado.

En domingo, día tradicional del fútbol en España hasta que emergió el concepto del negocio y la industria alrededor del balompié, el Real Zaragoza solo ha visto datados 12 de sus 33 partidos hasta ahora. Y no son 11 porque uno de ellos, el de casa ante el Albacete en octubre, no se jugó en lunes por orden judicial y La Liga tuvo que rectificar in extremis para ponerlo en domingo. Así, dos de cada tres partidos los afronta el Zaragoza lejos de la fiesta dominical. Solo 6 veces ha jugado en domingo en La Romareda, una en los últimos cinco meses. Dato rotundo.

No solo la cuestión del día resulta reiteradamente perniciosa para las rutinas de los zaragocistas. También las franjas horarias lo suelen relegar al momento de peor asimilación para los deportistas, el de la noche, el final del día. El Real Zaragoza tiene datados en este semestre liguero 24 de 33 partidos en horas de noche, con fútbol bajo los focos de luz artificial. Solo 9 veces ha jugado con luz diurna (se incluye en este rango el doblete de partidos de octubre en La Romareda, ante Albacete y Málaga, que se iniciaron a las 18.15 aún sin anochecer pero que, desde el descanso, se desarrollaron ya con la luna y las estrellas en el cielo, mitad y mitad).

La televisión, razón irrebatible

Nada se puede hacer, sabido es desde hace una década, pues el grifo del dinero que llega desde las televisiones con derechos es el cimiento básico de la vida de los clubes y SAD. Y el Real Zaragoza es el lamín principal de estas empresas audiovisuales en Segunda División, por su enorme seguimiento en el ámbito nacional (’pinchazos’, en el argot televisivo). Gol, el canal que emite en abierto dos partidos de plata cada jornada, ha elegido al Zaragoza en 22 de los 33 fijados hasta hoy. Y, dentro de la rentabilidad que el cuadro zaragocista les otorga a las televisiones (Vamos, de pago, lo ha elegido en 9 ocasiones) se encuadra la ubicación de sus partidos en los tramos nocturnos, los del ‘prime time’ o de máxima audiencia en el fútbol de sofá, de plató. El Real Zaragoza cierra 18 veces (de 33) las fechas que le señalan las ‘teles’, a las 21.00 (en el caso del día del Cartagena, el jueves próximo, será a las 21.30).

El Zaragoza nunca ha jugado a las 2 de la tarde. Solo dos veces a las 6 y cuarto, el horario más utilizado en general por todos los demás. Gol no concibe su parrilla sin los zaragocistas últimamente, como TVE no puede prescindir de su Telediario. Van de la mano.

Perjuicios inevitables

Este no es un asunto secundario para las rutinas del equipo. Técnicos, jugadores y preparadores físicos del equipo blanquillo denuncian perjuicios que no existirían de repartirse los partidos más equitativamente.

El Real Zaragoza tiene dificultades para gestionar sus planes de entrenamientos y sus periodos de recuperación. Acomete viajes nocturnos con mucha más asiduidad que el resto. Los biorritmos, relojes cerebrales del deportista, quedan alterados y se favorece la fatiga mental por este alboroto de horarios.