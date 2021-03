Lasure, zaragocista cedido en el Leganés, sufre un cáncer testicular

Daniel Lasure, futbolista del Real Zaragoza de 27 años que en esta temporada 20-21 juega como cedido en el CD Leganés padece un cáncer testicular, según han hecho público a primera hora de la tarde de este jueves tanto el club aragonés como el madrileño. El lateral izquierdo aragonés, según el parte médico ofidial, "sufre una lesión tumoral testicular localizada sin extensión ganglionar evidente que le mantendrá provisionalmente alejado de los terrenos de juego a la espera de conocer su evolución".

En el comunicado emitido por el Real Zaragoza también se subraya que Lasure "ha sido ya intervenido" quirúrgicamente de su afección y que, tras esa operación, "se encuentra bien, y va a continuar con sus tratamientos y controles en Zaragoza", donde tiene su domicilio familiar.

La dolencia de Dani Lasure no había trascendido públicamente hasta este momento aunque, semanas atrás, el Real Zaragoza indica que, en cuanto tuvo conocimiento de la enfermedad, se puso en contacto directo con el CD Leganés, a través de los respectivos servicios médicos de ambos clubes, para coordinar el tratamiento específico que se está llevando a cabo en lo sucesivo.

Tanto el Real Zaragoza como el Leganés han transmitido a Daniel Lasure "la fuerza y el cariño de todo el zaragocismo y de la afición del club madrileño, al tiempo que le desea una muy pronta recuperación".

Lasure, canterano de la Ciudad Deportiva, jugó en el RZD Aragón entre 2015 y 2017, tanto en Segunda B como en Tercera División, en su última fase formativa antes de dar el salto al primer equipo, con el que debutó en el último partido de la campaña 16-17, en La Romareda ante el Tenerife (1-2), de la mano de César Láinez y cuando el equipo ya estaba salvado del descenso a Segunda B desde la semana anterior tras empatar 0-0 en Gerona, en un partido para la anécdota.

El lateral zaragozano hizo la pretemporada ese verano y se quedó en la primera plantilla del curso 17-18, dirigida por Natxo González, jugando finalmente 23 partidos (promoción de ascenso ante el Numancia incluida) pese a que durante toda la primera vuelta no contó para el técnico vitoriano, primero por una lesión muscular y después por cuestiones tácticas (no entró en juego hasta la jornada 21, el día de Reyes, en el 1-1 ante el Barcelona B en una encharcada Romareda). Al final de esa campaña, brillante por parte del carrilero zurdo aragonés, recibió una oferta para irse traspasado al Eibar, en Primera División, que el club, a través del área deportiva que dirigía entonces Lalo Arantegui, manejó de un modo erróneo con lo que, finalmente, esa venta no se llevó a cabo, las arcas blanquillas dejaron de ingresar en torno a los 2 millones de euros y el futbolista perdió la oportunidad de dar el salto a la élite y multiplicar exponencialmente su salario y ficha.

El año siguiente, el 18-19, con Imanol Idiakez al frente del equipo, Lasure repitió como lateral del Real Zaragoza en Segunda División. Su participación fue de 24 partidos, anotando un gol (en Almería) y dando tres asistencias certeras a los delanteros.

En la temporada pasada, la 19-20, Lasure tuvo una menor presencia en los planes de Víctor Fernández. Su aportación no pasó de 9 partidos en la primera vuelta, apenas dos como titular y completos, sumando solo 330 minutos. Ello derivo en su cesión al Tenerife en el mercado invernal, la que fue su primera salida a préstamo del Real Zaragoza (en el club canario jugó 12 partidos).

Una circunstancia que, a expensas de Rubén Baraja, en la extraña pretemporada última en plena pandemia, se repitió de cara a esta liga 20-21, pues se instó a Lasure a volver a irse cedido, esta vez al Leganés, en donde ha militado desde septiembre hasta este episodio de alteración de su salud que lo ha dejado al margen de cualquier desempeño deportivo mientras los médicos abordan su enfermedad en los próximos meses.

En el Leganés, Lasure ha jugado solo en 5 partidos (todos en las 7 primeras jornadas de esta liga), apenas 315 minutos, cayendo después en un segundo plano en el cuadro pepinero, aspirante al ascenso a Primera División desde el primer día y con unas exigencias que lo están lastrando día a día al no dar la talla requerida por sus dirigentes (ocupa ahora el 4º puesto, alejado ya del ascenso directo en 5 puntos).