Directo | Real Zaragoza 0 - 0 Almería

El Real Zaragoza recibe este domingo en el estadio de La Romareda al Almería, uno de los aspirantes al ascenso a Primera División. El equipo de JIM buscará seguir abriendo brecha con la zona de descenso, avalado por su buen rendimiento en su campo. El partido dará comienzo este domingo 11 de abril a las 16.00 -horario poco habitual en las últimas semanas del conjunto aragonés- y será retransmitido en directo en HERALDO.es, con una narración del minuto a minuto del partido, para que los aficionados no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego.

Para este partido, Juan Ignacio Martínez no podrá contar con los lesionados Atienza y Javi Ros, ni con Peybernes, blindado por el Almería, club de cesión, con la llamada cláusula del miedo. El técnico recupera a James Igbekeme tras su lesión de rodilla.

Superior en calidad individual, el Almería intentará rascar en La Romareda. Otra cosa es que el Zaragoza le deje. Se intuye un plan de partido semejante al diseñado en Fuenlabrada, esto es, el mismo desde que Jim pilota la nave aragonesa. En un equipo que mete pocos goles como el Zaragoza, Jim jugará a pocos goles y a rentabilizar las llegadas. Cerrar y esperar. Atrás, rehabilitado un Cristian como el de los viejos tiempos, la principal novedad la constituirá Francés, que entrará por un Peybernes subordinado a la cláusula del miedo (es cedido del Almería).

En el medio, con Zapater marcando el ritmo tocando los tambores de guerra, Francho también puede regresar. Arriba, la opción es estar con Alegría o el Toro, o llegar con Iván Azón. Estar o llegar... A este respecto, no es baladí la reflexión del viernes de Jim. "Si no viese nada en Iván Azón, no jugaría", apuntó. El resto, los que se dejaron la vida el lunes en Fuenlabrada, los que hoy intentarán el más difícil todavía ante el poderoso Almería.