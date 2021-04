Iván Azón, la clave y la llave de la reacción

Procedía la aclaración de Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa anterior a la cita de ayer ante el Almería. "Si no viese nada en Iván Azón, no jugaría", dijo Jim. La glosa venía al caso de la reiteración en las preguntas de los periodistas acerca de la posible alineación del ariete canterano, titular para la inmensa mayoría del zaragocismo. Su trascendental gol de ayer y su vital aporte en el triunfo ante el Almería robustece la posición de un chaval que ya constituye un pilar básico del Real Zaragoza. A ese tanto fundamental hay que agregar otra acción determinante acaecida esta misma semana, el penalti sacado de la chistera de Iván Azón apenas 40 segundos después de saltar el lunes pasado al césped del estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Penalti y gol de Tejero. Una y otra acción han alimentado la reacción de un Real Zaragoza que, tras titubear ante el Logroñés y el Cartagena, ha capturado dos triunfos que lo alejan probablemente de forma definitiva de la zona de descenso a la Segunda División B.

Y es que, el paso de gigante del Real Zaragoza también ha sido el paso del gigante del Real Zaragoza, de un Iván Azón que, con su primer gol en La Romareda, aproxima al conjunto aragonés a la salvación. El ariete zaragocista consumó el triunfo con un tanto de su condición y en su área de trabajo, un gol de delantero puro en el área chica. "Queríamos dar un golpe encima de la mesa en nuestra casa, en La Romareda. Y lo hemos dado ante un gran equipo, como es el Almería", se arrancó el goleador que encarna el presente y del futuro del zaragocismo, empapado en sudor nada más clausurada reunión sobre el césped con el Almería.

Azón, más tímido ante la alcachofa que ante la portería rival, no podía ocultar su felicidad ante el gol rubricado y, sobre todo, ante la trascendencia del mismo. "Es una sensación tremenda. He podido ayudar con un gol. No sé si entraba el remate de Carlos Nieto", confesó, antes de enfatizar la trascendencia del triunfo atrapado ante el Almería. "Los puntos nos ayudan a salir de la zona del descenso. El rival era durísimo", especificó el goleador.

Además del aporte de los tres puntos, independientemente de su procedencia, Iván Azón subrayó el hecho de que por fin el Real Zaragoza ha sido capaz, además de competir, de mojarle la oreja a un conjunto instalado en la zona de privilegio de la tabla clasificatoria. "El Almería es un equipo de arriba. Hemos trabajado muy duro desde el primer minuto. Nos hemos conseguido adelantar con el gol de Adrián. Hemos seguido trabajando. Ha sido también un alivio el gol que les han anulado a ellos. Al final, conseguimos una victoria importantísima. El ganar a un equipo de arriba nos da mucha confianza. Además, salimos de esa zona de peligro, donde llevábamos mucho tiempo. Estamos muy contentos", reiteró hasta la saciedad.

El joven artillero tuvo una cariñosa dedicatoria para sus compañeros, con los que quiso compartir la celebración. "Es mi primer gol en La Romareda. Quiero dar las gracias a todo el equipo y darles la enhorabuena porque creo que hemos hecho un gran trabajo", consideró el joven ariete.

Y, todavía con las botas puestas y sobre la hierba, ya pensó en el próximo encuentro, el que espera el viernes en Montilivi. "Nos toca en Gerona, que es otro rival de arriba, otro rival muy difícil. Nos llegan ahora muchos rivales de arriba. Vamos a seguir trabajando, a ver si sacamos los máximos puntos posibles cuanto antes", concluyó.