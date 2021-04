Jim: "El VAR ha jugado un papel fundamental"

Este Real Zaragoza compite. Es muy difícil ganarle. Ése es el mayor distintivo de un equipo que este domingo fue capaz de ganarle a una de las mejores plantillas de la categoría. Hay muchas formas de interpretar el fútbol y la de Juan Ignacio Martínez parece clara: con orden y actitud se puede mirar a los ojos a cualquier rival.

A su llegada, Jim se centró en la recuperación anímica de un grupo que ahora es mucho más homogéneo. Por encima de variantes tácticas, quiso recuperar para la causa al mayor número de efectivos posible. Y la jugada le salió bien. Ahora todos aportan. Todos suman cuando les llega la oportunidad. Y eso, con el paso de los partidos, le ha permitido transformar el equipo en función del momento y del rival.

Este domingo, su planteamiento fue impecable de entrada y, cuando las cosas se torcieron, acabó con otro de los estereotipos que lo acechan. Supo leer el partido y acertó con los cambios. Sobre todo al darle entrada a un Iván Azón que acabaría siendo el autor del gol de la victoria. «Más allá del tanto que ha hecho, hay que valorar los kilómetros que Azón ha recorrido con explosividad; corriendo él solo, presionando él solo. Es posible que esté siendo injusto con el chaval, pero cada hombre que ponemos responde», señaló Jim al acabar el partido, y subrayó su confianza en el canterano.

«Por supuesto que tiene que jugar de titular, pero la semana es larga», adelantó el técnico de Torrevieja, antes de profundizar en el resto de sustituciones realizadas. «Narváez estaba sufriendo con Nieto en banda y por eso he metido a Chavarría. Juanma -por su segundo entrenador- lo ha leído rápidamente y también hemos introducido a Azón por todo lo que nos aporta. Alegría al final se ha quedado sin jugar porque necesitábamos equilibrar el centro del campo con James y no se ha quejado… Todos están muy conectados», analizó Jim, tras el «paso de gigante» dado este domingo.

El Zaragoza ve mucho más próxima la salvación después de la victoria ante el Almería, la primera de la temporada ante rivales que ocupan los puestos punteros de la clasificación. «Es un gran equipo, pero también tengo que elogiar a los míos, ése sufrimiento sin balón y la capacidad para marcar el gol de la victoria. Hemos roto la barrera de los 40 puntos y estamos más cerca de la permanencia», celebró Jim en la sala de prensa, donde también tuvo la «honestidad» de reconocer que la jugada del 1-2 anulado a Robertone fue decisiva.

«Hay que ser sinceros y entender que el VAR ha jugado un papel fundamental. Cuando hemos encajado el 1-2, un golazo, no piensas que hay fuera de juego. A partir de ahí, el partido ha sido otro. El equipo ha crecido y ha sacado una actitud encomiable. Se nos pueden discutir muchas cosas pero no el compromiso con el escudo», completó el preparador zaragocista, sobre una jugada que también fue analizada por el técnico del Almería.

Elegante, José Gomes

«No hemos perdido por culpa del árbitro. Hemos perdido porque hemos encajado goles que no deberíamos haber encajado», valoró José Gomes, y recordó que el fútbol no es cuestión de méritos. «Si analizamos el partido a nivel de fútbol, no merecíamos perder, pero el fútbol es gol. El Zaragoza ha metido dos y tenemos que reflexionar sobre cómo los hemos recibido», finalizó el portugués.