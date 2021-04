El cierre perimetral de Jim

Con Juan Ignacio Martínez, el Real Zaragoza solo ha encajado un gol en La Romareda. Y se lo metió en propia puerta su portero.... Esta es la premisa sobre la que descansa la extraordinaria reacción descrita por el conjunto aragonés desde la llegada de Jim al banquillo. En este periodo, el equipo del león rampante ha disputado siete careos en su guarida. De ellos, ha ganado cinco, ha empatado uno y solo ha perdido uno. Fue por 0-1 ante el Alcorcón, el día en que la pifió Cristian. En este lapso temporal, el cuadro de Jim ha capturado en casa 16 sobre 21 puntos posibles. Solo el Tenerife ha sumado más puntos que el Zaragoza, con cinco victorias y dos empates (17 puntos sobre 21 posibles). Eso sí, fue gracias a su mayor eficacia goleadora. El Zaragoza, tan escaso de gol, lo ha fiado todo a su solvencia defensiva. Y en este apartado, datos en mano, el mejor cierre perimetral de Segunda División y del fútbol español es el de Jim.

Ningún conjunto ha pagado a un precio más alto las consecuencias de la pandemia que el Real Zaragoza. Solo hay que ver que las posiciones de privilegio de la Segunda División las ocupan ahora, salvo los descendidos de Primera, los mismos equipos que el pasado curso pugnaban por el ascenso con el equipo aragonés cuando la competición se detuvo en la jornada 31: Almería, Rayo Vallecano, Girona... Un año después, casi todos siguen censados en los puestos cabeceros, menos ese Real Zaragoza que se desvaneció tras el parón. Paradójicamente, los números post confinamiento del pasado ejercicio liguero son prácticamente los inversos a los que ahora exhibe Jim: seis derrotas y una victoria ante una Ponferradina que ya no se jugaba nada apartaron del ascenso al Real Zaragoza de Víctor Fernández. El desplome en La Romareda aniquiló al equipo del león (encajó 16 goles en esos siete partidos) de la misma forma que la fortaleza actual en La Romareda (solo un gol encajado en siete partidos) salvará al Zaragoza de Jim.

Con la misma capacidad productiva que las superplantillas del Espanyol y Leganés, que también han facturado 16 de los últimos 21 puntos dirimidos en Cornellá y Butarque, respectivamente, pero con muchísimo menos dinero para confeccionar el plantel (solo Raúl de Tomás vale -o costó...- cuatro veces la plantilla aragonesa). Por esa razón, por sus carencias ofensivas, Jim ha diseñado la mejor defensa local de la competición. La ausencia desde marzo de la más numerosa y entendida afición de la competición, esa Romareda muda, la acusó en su rendimiento el Real Zaragoza para al final no consumar un ascenso que tenía prácticamente hecho. Ahora, y esto engrandece la obra de Juan Ignacio Martínez más si cabe, el conjunto aragonés muestra una efectividad sin precedentes como local cuando el zaragocismo, una fuerza sin parangón en la categoría, todavía no puede ser factor y no puede abrazar al equipo de su alma. Por eso, también, el cierre perimetral de Jim significa la mejor medida futbolística del Real Zaragoza post confinamiento.