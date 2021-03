Torrecilla: "Insisto en que hay plantilla suficiente para cumplir el objetivo"

Miguel Torrecilla, el director deportivo del Real Zaragoza desde el pasado mes de diciembre, reconoce que el varapalo de Vallecas el pasado viernes, esa derrota por 3-2 en Vallecas dejando escapar una ventaja de 0-2, supone un pasaje de zozobra inevitable para el zaragocismo.

"Es obvio que estamos en una situación difícil, cerca de los puestos de descenso. El resultado de Madrid fue muy doloroso, después de cuajar una primera parte en la que el equipo dio un gran nivel. Distintos errores, alguno en el apartado individual, nos costaron no sacar la victoria adelante", comenzó reconociendo.

Torrecilla habló anoche en Aragón TV, en el programa ‘La_Jornada’. Llevaba en silencio desde que valoró la conclusión del mercado invernal, en las primeras horas de febrero, hace ya 40 días. El ejecutivo blanquillo dio voz a la preocupación interna que se vive en el seno de la entidad, en los puestos de mando, ante las evidentes dificultades que sigue mostrando el equipo zaragocista para huir del peligro de descenso a Segunda B.

"Estamos ante una semana larga y debemos lograr que las cosas se vean de otra manera a lo que ahora todo el mundo apreciamos. Los tres puntos ante el Mirandés serán cruciales. Es una semana interesante para analizar los errores que cometemos y recuperar efectivos", dijo.

El golpetazo recibido en el campo del Rayo es de los que duele. "Esta derrota te complica las cosas. Ahora mismo nos libramos del descenso (por un solo punto), pero la responsabilidad que tenemos es grande en este último tercio de la competición. Hay que lograr un colchón mayor de puntos que nos separe de la zona del descenso de cara al final", avisó, conocedor de la gran dificultad que tiene preparada el calendario para el esprínt último, con partidos postreros ante Leganés, Mallorca, Espanyol, Sporting de Gijón y Almería, los cinco primeros y los mejores del curso.

"Nadie ha dicho que la misión fuera sencilla. Y nadie dijo que nos fuéramos a salvar sobrados", apostilló para tratar de otorgar algo de normalidad a este episodio de decepción pos vallecana, que ya se vivió en el zaragocismo recientemente tras enlazar tres chascos: el penalti fallado (y la no victoria) en Sabadell, la derrota en casa ante el Alcorcón con un autogol de pesadilla de Cristian Álvarez y el pésimo partido en Oviedo, donde se cayó por 1-0.

El equipo y el mercado invernal

Miguel Torrecilla, cuando fue presentado en diciembre tras el despido de Lalo Arantegui y José Mari Barba, el dúo que componía la anterior dirección deportiva y que fue despedido ante la gravedad de la crisis de un Real Zaragoza que llegó a ser último en la tabla, dejó una frase que, anoche, repitió textualmente. "Insisto, yo digo que hay plantilla suficiente para cumplir el objetivo (el de la permanencia, la elusión del descenso a Segunda B). Lo sigo manteniendo".

Con este convencimiento reiterado en voz alta, Torrecilla justificó su escueto mercado invernal de fichajes, en el que solo contrató a tres piezas nuevas: el delantero Alegría, el defensa central Peybernes y el mediocampista Sanabria. "Por esa creencia en que hay plantilla suficiente es por la que en enero hicimos lo que hicimos. Creímos que solo era necesario traer un jugador por línea. A partir de ahí, esto es como los juicios. Hay un veredicto final. Y cuando llegue el final de mayo, veremos si mis frases y comentarios han acertado o no en el objetivo, que es salvar al Zaragoza de descender y que se mantenga en Segunda División", argumentó.

Es un hombre seguro de sus actos Torrecilla. "Volvería a repetir lo mismo, las mismas incorporaciones, si retrocediéramos ahora al inicio del mercado de invierno. Son tres jugadores que conozco hace muchísimos años. Y, los que estaban ya en el Real Zaragoza, yo los he sufrido a muchos de ellos en mis propias carnes cuando era rival en esta categoría y el equipo estuvo cerca de subir a Primera. A algunos, yo los quise llevar en su día a mis proyectos", ponderó en términos futbolísticos el director deportivo.

Su visión sobre las carencias

El ejecutivo zaragocista abordó, desde su prisma personal, algunos de los defectos mayores que está evidenciando todo el año este Real Zaragoza 20-21. "A este equipo, que entrena de maravilla en el día a día, le están penalizando mucho detalles como no lograr dejar nuestra portería a cero, o que el hecho de que el rival nos marque un gol supone una losa tremenda. A veces pienso que es un problema que va más hacia lo psicológico que hacia lo futbolístico. La clave es mejorar nuestra seguridad defensiva", señaló.

Torrecilla trató también sobre la gravedad de la ausencia de goles en sus especialistas, los delanteros fichados para encabezar esa labor clave en todo equipo de fútbol. Arietes como Gabriel ‘Toro’ Fernández o Vuckic no han anotado un solo tanto en casi seis meses de competición. Puntas como Zanimacchia o Larrazabal, tampoco. "Si acudimos a lo numérico, este es un debe que tiene el equipo. Falta gol, la capacidad goleadora tendría que ser más alta. Los delanteros siempre llegan a un equipo con la presión del gol, pero creo que el gol es responsabilidad de todos, no se debe individualizar, eso es un error. Este es un deporte colectivo. Pero es cierto que los delanteros están con unos números negativos, aunque yo no me he puesto a mirar estadísticas para ver si esto es un récord", espetó para lanzarles un capote protector a los señalados.

E hizo un alarde, quizá un lujo de predicción. "Si cuando llegue final de mayo vemos a alguno de nuestros delanteros con seis, siete u ocho goles en su haber, seguro que estaremos todos muy contentos por haber solucionado este problema. Ya veremos", dijo.

Incluso no dudó en loar la trayectoria anterior de Gabriel Fernández y Vuckic, la previa a ser fichados por Lalo Arantegui para el Real Zaragoza. "Yo al Toro Fernández me lo quise llevar al Beveren (su anterior club en Bélgica), así lo hablé con el Celta. Y el Rayo Vallecano, en este mismo mercado de enero, tanteó ficharlo. Y Vuckic fue hasta febrero del año pasado, cuando se paró la liga por la pandemia, uno de los goleadores de la liga en Holanda. Tenía unos números espectaculares (llevaba 11 goles). Las circunstancias han hecho que, por lo que sea, en Zaragoza les está constando hacer gol", expuso.

Trabajo de presente y futuro

Torrecilla actúa con optimismo. Tanto que, en diversas fases de su comparecencia, dejó traslucir su labor de cara a futuro, al año que viene, contando con que se va a saltar con pértiga finalmente el peligro de descenso a Segunda B.

"Yo creo que el Real Zaragoza tiene que partir cada temporada planificando una plantilla para ser candidato al ascenso. En este club no se puede permitir, a cualquiera que proyecte un equipo, otro mensaje distinto", comenzó subrayando en un lema que choca con lo que sí hizo en octubre su antecesor, Lalo, quien dijo al cerrar la plantilla de verano que "con este proyecto es imposible que podamos pensar que somos favoritos". Sobre Lalo, Torrecilla remarcó su cercanía: «Hablé con él antes de mi llegada, durante mi llegada y también después. Es que él y yo nos conocemos desde hace años. Lalo está también ocupado en que saquemos esto adelante».

"Ahora, yo pido ayuda a todos. A todo el mundo. No creo que nadie quiera ver a su Real Zaragoza en Segunda B. Yo no he venido aquí para eso. Ni Juan Ignacio. Necesitamos a todos", incluyó en su mensaje como ruego personal.

El salmantino dijo despachar "de forma fluida y diaria con el director general (Luis Carlos Cuartero), con el presidente (Christian Lapetra) y con el consejero delegado (Fernando Sainz de Varanda), con los que tengo un grupo de whatssap", y subrayó que "están muy ocupados en que esto salga bien y que, en junio, estemos planificando un proyecto para luchar por el ascenso". Eso sí, admitió que "con César Alierta –el máximo accionista– no he llegado ha hablar".

Torrecilla, que dijo estar viendo "el talento que nos llega desde la cantera" y también "futuros perfiles de fichajes para el año que viene", remató así su alocución: "No se me pasa por la cabeza no lograr la permanencia".