Real Zaragoza, un año de pandemia

Un año después, un año de hábitos, vidas, normas, voluntades o rutinas cambiadas, un año desde que el coronavirus nos cambió todo, las reglas y el tablero del juego, y un año desde que el Real Zaragoza se encerró en casa con un ascenso a Primera División medio firmado y en el que ahora, doce hojas de calendario mas tarde, sufre y suspira por salvar sus huesos de un descenso a Segunda División B. Siguiendo el síndrome de esa fatalidad que persigue al Zaragoza desde el ‘agapitismo’, todo lo que podía salir mal, salió aún peor, y, después, siguió saliendo todavía peor, en un ciclo vital aborrecible y escéptico, un destino fatídico y desgraciado que dejó al Zaragoza sin ascenso y ahora lo tiene tirado sobre la lona de un descenso a Segunda B, en una cuenta atrás letal de la que tratar de levantarse. Todo en un año. En un convulso año en el que han cambiado muchas cosas.

Un ascenso en hibernación 1 Después de ganar el 8 de marzo en Málaga con un gol de Luis Suárez y abrir una brecha de cinco puntos sobre el tercero, el Real Zaragoza cruzaba el cielo como un bólido con dirección a Primera División. Solo unos días después, el coronavirus comenzó a propagarse en España a una velocidad preocupante. LaLiga decretó que la siguiente jornada se jugaría sin público, contra el Alcorcón en La Romareda, medida a la que el Zaragoza fue el primer club en exhibir su oposición, pero los acontecimientos se fueron sucediendo a un ritmo vertiginoso. El Gobierno impuso el estado de alarma y el confinamiento introdujo la incertidumbre en nuestros días. El ascenso del Zaragoza quedaba en hibernación.

El agridulce 25 aniversario de la Recopa 2 Mientras los jugadores seguían las pautas de trabajo diseñadas por Víctor Fernández y su preparador físico Roberto Cabellud, el Real Zaragoza celebraba, en los primeros días de la desescalada, tras dos meses de encierro en casa, el 25 aniversario de la Recopa. Eran días de entrenamientos en casa, videoconferencias y mantenimiento físico, ese era el día a día del Zaragoza. Pero también era el festejo redondo de la mayor victoria de la historia del club. La agenda de celebraciones saltó por los aires, los homenajes, los recuerdos...

Un regreso en el vacío 3 Por fin, en un nuevo fútbol, con protocolos exhaustivos de control y prevención, entrenando con mascarilla, siguiendo el calendario de fases diseñado por LaLiga, el Real Zaragoza retomó la competición el 13 de junio. Fue con una dolorosa derrota contra el Alcorcón en La Romareda, un primer síntoma de lo que se avecinaba. El Zaragoza no supo adaptarse al fútbol de pandemia ni su preparación fue la más adecuada. En un fútbol sin público, con mayor afectado de la categoría, los malos resultados encendieron las alarmas.

Un derbi determinante 4 Al Zaragoza se le fue escurriendo la ventaja de cinco puntos y el ascenso entró en peligro. Nada quedaba del equipo dominante y arrollador de antes del confinamiento. No obstante, la irregularidad de todos los aspirantes a Primera dio varias vidas al conjunto de Víctor Fernández. El golpe anímico definitivo llegó con la derrota contra el Huesca en la recta final del partido. Un grave error arbitral en una clara falta de Pulido a Puado que no se señaló, en la jugada previa al gol oscense, levantó un polvorín. El Huesca, que llegaba en mala dinámica, hubiera despedido a Míchel, su técnico, de no ganar. Ahí, en el derbi aragonés, cambió la historia de uno y otro equipo.

El caos del caso Fuenlabrada 5 La última jornada de la liga regular reventó por los aires al conocerse un brote en la plantilla del Fuenlabrada, que jugaba contra el Deportivo. El partido se suspendió, pero no el resto de la jornada, cuestión que despertó polémicas en los clubes de la zona baja. El Zaragoza, de forma insospechada, ganó a la Ponferradina y acabó tercero. Pero no podía conocer su rival del play off: el Fuenlabrada podía ser sexto, pero le faltaba un partido por jugar. Lo vivido en esos días, con la promoción en un limbo inexplicable por designios de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes, pertenece ya a la historia negra del fútbol español. Almería y Girona sabían que jugarían, pero no cuándo. El Zaragoza no sabía nada.

La despedida de Luis Suárez 6 El retraso del play off debido al caso Fuenlabrada, por la cuarentena de los jugadores del club madrileño, los problemas de fechas y litigios para completar la temporada con ese partido pendiente, afectaron de lleno al Zaragoza, desvirtuando la competición cuando se conoció que el Watford no prolongaba más la cesión de Luis Suárez, goleador del equipo, después de que el club negociara una prórroga para completar la temporada. La indefinición del play off y el retraso incierto impidieron al Zaragoza contar con su estrella. Tampoco con su segundo mejor jugador, Puado, infectado de coronavirus en aquellas fechas.

Un play off de pesadilla 7 Después de jugarse el Deportivo-Fuenlabrada con los coruñeses ya descendidos y los madrileños con 11 jugadores justos, la clasificación quedó como estaba. El Elche sería el sexto, el rival del Zaragoza. Pudo jugarse, por fin, el primer partido del play off el 13 de agosto, con empate a cero. Los de Víctor jugaron casi todo el encuentro con uno más, pero no hallaron caminos al gol. Tampoco en la vuelta, tres días después, todo parecía encaminado a los penaltis, pero Nino sentenció a poco del final. Javi Ros fallaría una pena máxima después. El Zaragoza perdía así una ocasión histórica de ascenso.

Víctor se marcha y llega Baraja 8 Culminado el fracaso de no ascender, el Real Zaragoza vivió cambios. Víctor Fernández, el entrenador, no se vio con fuerzas para seguir ni con ganas de entrenar de nuevo en Segunda División al equipo aragonés. El club ya no podía firmar a su primera opción de relevo, Andoni Iraola, comprometido con el Rayo Vallecano, y cerró la incorporación de Rubén Baraja como nuevo técnico.

Un inicio de temporada atípico y condicionado 9 Con Baraja, el Zaragoza afrontó una pretemporada muy condicionada por su tardío final de temporada, un retraso ajeno a su voluntad, pero que sufrió como nadie. En una plantilla ampliamente reformada, Baraja apenas dispuso de cuatro semanas de trabajo preparatorio. Así empezó la temporada, pero el Zaragoza se encontró, tras un buen inicio con 7 puntos de 9 posibles, con un muro de partidos cada tres días al que no encontró solución. Las derrotas se llevaron por delante a Baraja. El 10 de noviembre se le comunicaba su despido.

Iván Martínez, contra la crisis 10 En medio de un aluvión de lesiones y problemas, el Zaragoza le dio la alternativa a Iván Martínez, prometedor técnico del filial tras su exitosa etapa al frente del juvenil. En un equipo con numerosas bajas, los jóvenes Francés, Francho o Iván Azón ganaron protagonismo. Pero Iván solo pudo sumar una victoria, contra el Fuenlabrada. El Zaragoza optó por un nuevo golpe de timón.

Torrecilla releva a Lalo Arantegui 11 Cuando Lalo Arantegui tenía apalabrada la llegada de Paco Jémez como relevo de Iván Martínez, solo dos horas después de cerrar las bases de su incorporación en a primera hora de la mañana del 3 de diciembre, el Consejo de Administración decidió destituirlo como director deportivo. También se fue a la calle su ayudante, José María Barba. El Real Zaragoza optó por MIguel Torrecilla como nuevo responsable de la parcela. Iván Martínez, en una inespecificada situación de provisionalidad, siguió aún de entrenador. Hasta Gijón. Una nueva derrota llevó a Torrecilla a activar la llegada de Juan Ignacio Martínez.