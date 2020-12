Iván Martínez: "Estoy aquí porque el club quiere que esté aquí"

No está siendo la solución, pero mucho menos es el problema. Iván Martínez se volverá a sentar este domingo en el banquillo de La Romareda igual que en la tarde de este sábado se sentó en la sala de prensa del estadio municipal. Los días no han sido sencillos tras la derrota en Castellón, pero el joven técnico no pierde la moral. “Siempre que pierdes, es muy duro, cuando salimos de Castellón estaba muy fastidiado. Por un error defensivo se fue todo al traste. Lo que más deseas es ganar. Estuve fastidiado, sin dormir. Tengo todas las ganas del mundo de intentar conseguir los tres puntos. Es otra oportunidad para mí, para todos. Es hora de que por fin el Real Zaragoza pueda brindar a la afición una victoria. Lo deseamos con todas las ganas del mundo. Yo, el primero”, confesó el técnico zaragocista.

Iván Martínez solo piensa en revertir la situación. “Me gustaría que el Zaragoza no estuviera en la situación que está, ni en la clasificación ni en los que está ocurriendo extradeportivamente. Estoy de pie. Estoy aquí por el club quiere que esté aquí. Ese el club el que quiere que estamos aquí. Plantearemos los partidos para ganar. Pero está claro que en el mundo del fútbol profesional lo que importa son los resultados. Hemos planteado el partido de la mejor manera posible para intentar ganar los tres puntos”, continuó.

NOTICIAS RELACIONADAS Javi Ros y el canterano Luis Carbonell, novedades en la convocatoria del Real Zaragoza ante el Fuenlabrada

El técnico explicó todo lo ocurrido en las últimas horas. “Los directivos entraron al vestuario para explicar lo que está pasando, con la destitución de nuestro director deportivo y de nuestro secretario técnico, y para explicar ciertas cosas. Yo solo me tengo que centrar en preparar el partido. Los que tienen que hablar en le terreno de juego son los jugadores. Nosotros no podemos hacer nada más que salir al campo y demostrar en el césped que tenemos ganas de ganar. Hay que tener esa ambición, esa carácter y quitar esa losa de los resultados sobre todo. Ellos tienen que ser lo más profesionales posible, ellos nos tienen que sacar de esto. No jugamos los entrenadores, no juega la afición, tienen que saber en qué situación está el Real Zaragoza, en qué puesto de la clasificación estamos. Son ellos los que tienen que sacar esto adelante. Nosotros podemos ayudarles estudiando al rival, pero son ellos los que deben ganar el partido”, enfatizó.

Respecto a su provisionalidad en el puesto, Iván Martínez también se manifestó. “Ahora viene otro rival. Preparas el partido para ganar de nuevo. El club ya sabe mi opinión sobre nuestra situación. El club nos ha pedido que continuemos. Estoy aquí porque ellos quieren. Desde el primer que subo tengo la situación clara. Son los resultados los que marcan el futuro. Me dijeron que tenia que entrenar el viernes, hoy y preparar el partido de mañana para conseguir los tres puntos. De momento soy entrenador del primer equipo. Lo demás ya se verá”, declaró.

Iván también auditó al rival, el Fuenlabrada. “Son un equipo muy físico. Tenemos que intentar llevar el partido a lo que nosotros proponemos. Tienen estrategia a balón parado muy fuerte. Tenemos que hacer un partido casi perfecto. También son potentes al contragolpe. Vamos a intentar que esas cualidades no salgan al campo. Vamos a tener que intentar aprovechar sus errores. Tenemos que ser atrevidos y valientes con balón, pensar en hacer gol, porque si no marcas gol, no vas a ganar. Vamos a centrarnos en el juego ofensivo sin olvidar el defensivo”, consideró.

El técnico también se detuvo en distintas situaciones particulares, como las de los jugadores tocados y el prometedor Carbonell. “Atienza lleva su plan de recuperación. No está para jugar. Los demás siguen teniendo problemas, pero saben lo que nos estamos jugando. El siguiente partido es el más importante para nosotros. Pondremos a los más convenientes para ganar el partido. Nadie se va a esconder, todos están por la labor de sumar. Mañana veremos con qué esquema jugamos. Carbonell es diferente. Es diferente, tiene mucho gol. Lo conozco desde los 10 años”, concluyó Iván Martínez.