Vázquez, técnico del Dépor: "El partido con el Fuenlabrada fue un paripé montado, una mentira"

Fernando Vázquez, el entrenador del descendido Deportivo de La Coruña, no se mordió la lengua a la conclusión del partido entre su equipo y el CF Fuenlabrada. Un choque disputado finalmente en la noche del viernes 7 de agosto en Riazor, tras casi tres semanas de demora en medio de una polémica histórica en el fútbol español después de haber sido suspendido por decisión unilateral de La Liga (y, al parecer, también la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes) el lunes 20 de julio, cuando se debió jugar la última jornada liguera de manera simultánea y no se hizo.

Vázquez, que ya venía caliente de las horas previas, explotó en la sala de prensa del estadio coruñés. "Este partido ante el Fuenlabrada fue la mentira del fútbol. Esto es un paripé, pero un paripé montado. La Liga no merecía que el Deportivo disputara el partido", comenzó diciendo el preparador albiazul.

"Este partido puede tomarse por parte de algunos como un éxito del fútbol español por haber finalizado la temporada, pero el precio que paga La Liga, la organización, es decepcionante. Mientras veía el partido me sentía avergonzado de lo que estaba viendo. Que un equipo como el Fuenlabrada tras pasar el coronavirus, y como el nuestro que estaba de vacaciones desde hace 15 días, tengan que jugar este partido, es realmente lastimoso. Realmente jugamos por obligación", prosiguió Vázquez en su directa crítica a Javier Tebas Medrano.

No quedó ahí su batería de ataques a la organización del fútbol español. "Yo no sentí alegría futbolística, sentí vergüenza, rabia, humillación y a la vez pensaba que, si pasaba algo grave a nuestros jugadores o a los del Fuenlabrada, ¿quién se haría responsable? Esto no se puede admitir, es un partido que teóricamente sería visto en un partido de pretemporada, una situación que también afecta al Fuenlabrada según me han contado, que no podían jugar al fútbol. Ha sido un espectáculo denigrante que ennegrece por completo la competición", abundó Fernando Vázquez con profundidad de argumentos.

"Esta es una mancha oscura para la competición. Insisto, un paripé, tal y como dijo mi capitán Bergantiños días atrás", apostilló antes de abandonar el estadio por última vez en esta temporada.