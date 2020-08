Fernando Sainz de Varanda: "No podemos permitir que se nos obligue a jugar en peores condiciones que nuestros rivales"

El vicepresidente y consejero delegado del Real Zaragoza, Fernando Sainz de Varanda, hace un repaso a la actual situación por la que atraviesa al club e insiste en la necesidad de garantizar la integridad de la competición dando por finalizado el Campeonato. "Lo que no podemos hacer es seguir con la competición".

El Real Zaragoza se encuentra inmerso en una intensa actividad jurídica. ¿Cuál es el sustento principal de su argumentación?

Los dos sustentos principales de nuestra argumentación son: el primero y fundamental, que se está vulnerando la integridad de la competición, que el play off se está adulterando y por tanto no debe llevarse a cabo. Y hay, además, una segunda cuestión, que es la situación que atravesamos por la segunda oleada del covid, que está afectando de forma muy importante de manera especial a la ciudad de Zaragoza.

El vicepresidente del Consejo de Administración del Real Zaragoza acusa duramente a La Liga y a Tebas: "Se está vulnerando la integridad de la liga, se ha adulterado".

Si se le priva al Real Zaragoza de un futbolista, de Luis Suárez, ¿se puede garantizar el principio de equidad?

Evidentemente, no. ¿Alguien puede afirmar que ir a la fase final de una competición sin tu mejor jugador por decisiones de terceros no es ir contra la igualdad de armas, contra la equidad, no supone adulterar una competición? Cuando los demás sí que acuden con toda su plantilla al completo. Creo que es de locos que se nos diga que no afecta. ¿Qué dirían los medios si el Real Madrid fuera a jugar la fase final de la Champions sin Benzema; o el Barcelona sin Messi, solamente por una decisión administrativa de la UEFA? Para nosotros, es un daño incalculable.

La integridad es la esencia que el presidente de la Liga sostenía para garantizar la vuelta a la competición. ¿Y si ahora, como usted argumenta, se vulnera…?

Evidentemente, lo que no podemos hacer es continuar con la competición. Se tiene que dar por finalizada de una vez. No queda otra que suspender la competición porque no se nos ha garantizado la igualdad de armas.

No solo la Liga, también la FIFA, la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes, el propio Ministerio han sostenido que la vuelta a la competición –esencial también para la normalidad social- solo puede sustentarse sobre un criterio de igualdad competitiva

Como no puede ser de otra forma. Es la única posibilidad. Recuerdo las declaraciones del ministro, hablando de la necesaria igualdad de armas; de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, solicitando también la equidad en la competición; la propia Liga, la Federación… La FIFA sacó sus instrucciones para afrontar las competiciones tras el covid donde se decía que lo primordial era garantizar que los equipos pudieran terminar la competición con la totalidad de su plantilla, como vía precisamente para garantizar la equidad. A nosotros se nos ha hurtado la posibilidad de contar con un jugador por las decisiones administrativas que se han adoptado, que han llevado a la competición mucho más allá de lo mínimamente razonable.

¿De qué forma ha arropado la Liga al Real Zaragoza en estos complicados momentos?

Arropar… Hemos tenido alguna llamada suelta. A mí me parece indignante que la asociación de todos los clubes, la que se supone que nos representa, no se haya puesto en contacto permanente con los clubes que estamos afectados por esta situación. Nadie nos ha preguntado nada. Ayer conocimos que pretenden concentrar a las plantillas se confinen en un régimen semicarcelario. Estamos bastante alucinados con esa falta de tacto, al menos con el Real Zaragoza.

¿Ha transmitido el Presidente de LaLiga un mensaje de tranquilidad y agradecimiento al club y a la plantilla?

No.

El Real Zaragoza ha sufrido también el azote del coronavirus, ¿cómo se ha afrontado?

En un primer momento, con preocupación. Adoptamos todas las medidas necesarias: confirmamos que era un positivo, lo pusimos en conocimiento de las autoridades sanitarias y las entidades deportivas y procedimos a confinar, siguiendo la Orden del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, a todo el resto de la plantilla. Después, tras las pruebas correspondientes, se nos permitieron los entrenamientos individuales y hemos ido cumpliendo con esas exigencias. Lo que me preocupa es que en otros equipos en los que también ha habido afectados no se ha llevado a cabo este mismo protocolo.

El equipo sigue adelante con la puesta a punto para la disputa de los play off en el ámbito deportivo, también va a seguir trabajando en la defensa de sus intereses legales…

No queda otra que seguir trabajando en los dos campos: en el de juego y en el jurídico. Los jugadores se están preparando para jugar el play off de la mejor manera posible, a pesar de todas las circunstancias que rodean este play off adulterado, pero vamos a intentar salir a ganarlo en el campo. Y por otro lado, evidentemente, no podemos permitir que se nos maltrate y se nos obligue a jugar una fase de ascenso, con toda la responsabilidad que eso supone, en peor condición que nuestros rivales por decisiones administrativas.

¿Cuál es su opinión como vicepresidente del Real Zaragoza sobre los que está ocurriendo?

El empeño por no dar por terminada la competición, vulnerando con ello lo que es la integridad, la igualdad de armas, nos hace pasar de ser la mejor liga del mundo a ser casi un ridículo. Muchas personas confiaban en los valores de la Liga y sin embargo ahora sus decisiones son las que nos están afectando directamente al núcleo esencial de esos valores. Hasta el Presidente del Watford nos transmitió que no era él quien tenía que pagar los despropósitos de esta Liga. Y desgraciadamente tiene razón. Es más, creo que los departamentos de integridad y cumplimiento normativo deberían de abrir expedientes al menos informativos, para ver qué es lo que está pasando; porque creo que con los acuerdos que se están adoptando se está tratando de predeterminar el resultado del Campeonato. Y eso es muy grave. Además, que se primen los contratos de televisión para jugar seis partidos sobre la integridad misma de la competición, me asombra. Y más, con la situación actual, de riesgo claro y evidente para la salud de las personas.

¿Qué mensaje transmite a una afición que solo puede ver desde la distancia el desarrollo de los acontecimientos?

Lo primero, el agradecimiento. Como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años: por estar ahí, por apoyarnos, por darnos su aliento, por mostrarnos su cariño y su apoyo permanentemente. Además, decirles que me da mucha pena la situación actual en la que no han podido venir al campo, no van a poder estar en el play off de ascenso ni siquiera pueden apoyarnos en los momentos previos… Pero lo que sí que quiero dejar claro es que tengan la total y absoluta seguridad de que todas y cada una de las personas que formamos parte del Real Zaragoza vamos a luchar hasta la extenuación por conseguir el único objetivo que pretendemos: devolver al Real Zaragoza a su lugar, a la Primera División, entre los clubes más importantes de España.