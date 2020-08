El Real Zaragoza, agraviado en la planificación de la temporada 2020/2021

El Zaragoza no solo disputará en inferioridad de condiciones el play off de ascenso sobre el césped tras la salida de Luis Suárez, sino que la igualdad que debería presidir la competición -tanto temporada aún vigente como la próxima- tampoco estará presente en los despachos, en el mercado de fichajes, afectando así, en modo de daño y perjuicio, a los pasos normales de la planificación de la temporada próxima, como ya denunciaron el presidente Lapetra y el director deportivo Arantegui este miércoles.

El retraso de los play off provoca un efecto dominó que atropella la configuración de la próxima plantilla. Sea cual sea su categoría, si Primera o Segunda, el Zaragoza va a sufrir las consecuencias de esa demora. Mientras que varias de sus operaciones activadas por Lalo Arantegui en el último mes se encuentran atadas de pies y manos ante el incierto futuro del Zaragoza -ascenso o no ascenso-; sus competidores, el resto de clubes tanto de Primera como de Segunda, van cerrando sus primeros fichajes. El periodo de inscripción de jugadores se abrió este martes, inaugurándose así este extraordinario mercado de verano de 2020. Varios clubes ya van anunciando sus primeras operaciones: Levante, Tenerife, Alcorcón, Granada, Cádiz, Valladolid….

A todo ello, debe sumarse los desiguales periodos de preparación y adaptación de los nuevos proyectos. La próxima semana, cuando el Zaragoza ni siquiera aún haya iniciado el play off de ascenso de la temporada 2019/2020 (LaLiga tiene previsto arrancarlo el jueves 13 de agosto), el grueso de clubes del fútbol profesional español habrá empezado ya los entrenamientos de la pretemporada 2020/2021.

Desde hace tres meses, el Real Zaragoza tiene enfocada su planificación en un escenario doble: Primera o Segunda División. Varias operaciones ya las tiene cerradas, como Haris Vuckic o Chavarría, pero otras que tenía impulsadas en diferentes mercados (nacional e internacional) las tiene en punto muerto, amenazadas y en riesgo, ante la inseguridad deportiva. Algunos de estos fichajes, previstos para Primera, y a los que se les ha pedido tiempo, pueden saltar por el aire, ante la parálisis de la competición. Otras ofertas, en caso de que no se ascienda, aún corren un riesgo mayor debido a las circunstancias singulares del mercado de Segunda (menos dinero, más competencia). Este contexto pone el trabajo en los despachos de Real Zaragoza en las próximas semanas en un punto delicado y en una clara posición de desventaja.

Por otro lado, y donde existe también una seria incertidumbre ahora en el seno del Real Zaragoza es en la cuestión del entrenador. El club da prioridad a la continuidad de Víctor Fernández sea cual sea la categoría de la próximas temporada y así se le ha trasladado al técnico de modo continúo desde hace varias semanas.

El Zaragoza no tiene previsto activar la búsqueda de otro entrenador hasta que Víctor tome una decisión y la comunique. En caso de que el zaragozano opte por no seguir -su decisión puede depender del ascenso o no-, el club se encontrará también en una posición compleja, con el mercado de entrenadores ya explotado por otros clubes. Con prácticamente ya casi todos los banquillos cubiertos, el Zaragoza tendría que limitarse a ciertas alternativas. Otro daño colateral del caótico desenlace de la Segunda División provocado por la gestión del caso Fuenlabrada.