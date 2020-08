Lapetra: "Acudiremos donde corresponda para defender nuestros intereses"

Este miércoles por la mañana Luis Suárez decía adiós al Real Zaragoza. Una marcha que coincide a puertas de la disputa del ‘play off’. "Cuando la situación se ha tornado reversible y muy gravosa para el Real Zaragoza, estamos a punto de jugar un 'play off' y perdemos a uno de los jugadores más importantes", ha señalado Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza.

A pesar del “absoluto silencio" de los últimos días, han requerido a todas las instituciones que rigen la competición que se pare el 'play off'. "No hemos recibido respuesta de ninguna de las instituciones de estos días, solo algún acuse de recibo", ha añadido Lapetra.

Ante ese silencio por las parte institucional, Christian Lapetra ha determinado que se van a acometer medidas cuando terminen los plazos. "Vamos a dar nuestros pasos para cumplir nuestros objetivos - ha anunciado el presidente del club -. Asesorados por los responsables jurídicos, acudiremos donde corresponda para defender nuestros intereses".

De hecho, Lapetra ha dicho que "con toda seguridad se llevará una denuncia al Comité de Competición para requerir formalmente la paralización de la competición". "Se vulnera porque todos no contamos con las mismas armas, es intolerable. No conocemos a ciencia cierta si las fechas que se anunciaron el lunes se van a mantener”, ha agregado el presidente. En la rueda de prensa han sostenido que "el protocolo covid de La Liga no ha funcionado".

"Es un día triste para el Real Zaragoza, para los que trabajamos en el club y para la afición"

También se ha pronunciado Lalo Arantegui, director deportivo del club, que ha sido tajante: "Es un día triste para el Real Zaragoza, para los que trabajamos en el club y para la afición". “No es posible que se permita que a un jugador no se le permita disputar la parte más importante de la liga", ha manifestado.

Los jugadores - "tocados anímicamente"- se quieren pronunciar ante la marcha de Suárez, según han comentado los responsables en la rueda de prensa, y seguirán entrenando y adaptándose a la situación sanitaria que se atraviesa.