Lalo Arantegui: "No existe mejor entrenador para liderar este proyecto"

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, loó a Víctor Fernández en el breve discurso de cortesía con el que, tras el del presidente, Christian Lapetra, abrió la rueda de prensa del entrenador aragonés en la que se oficializó su continuidad como responsable del banquillo para la temporada que viene, la 2019-20.

"Quería transmitirte, Víctor, a nivel personal, la felicidad que tengo por esta continuidad en el proyecto. Para mí no existe mejor entrenador, mejor persona para liderar este proyecto deportivo. Estoy seguro de que podremos conseguir los objetivos de tu mano. Darte la bienvenida, o la continuidad en el día a día. Estoy muy contento en lo personal y agradecido porque continúes con nosotros. Muchas gracias", dijo Lalo en el estrado, sentado a la izquierda de Fernández.

Con anterioridad, en el otro lado de la mesa, Lapetra había puesto en marcha el acto en el que el técnico zaragozano era el foco de atención de todo el mundo. "Quiero mostrar nuestro agradecimiento a la predisposición que Víctor ha tenido con nosotros para continuar la temporada que viene, por lo fácil que nos lo ha puesto. Tras conversar varias jornadas, todo ha llegado a buen puerto. Estamos encantados de que estés con nosotros, Víctor", dijo Christian Lapetra a modo de introducción.

Fernández, a lo largo de más de un cuarto de hora de exposición y respuestas a las preguntas de los periodistas, dejó claro que es "muy consciente de las posibilidades del club, de que los recursos son limitados y los conozco", aseguró. Víctor hizo el contrapunto a esta realidad: "Lo que es ilimitado es la ilusión, la pasión, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos por llevar este barco a buen puerto", señaló.

Agradeció Víctor "la disponibilidad del club para que yo esté al frente", momento en el que señaló "al presidente, la dirección deportiva, los propietarios...". Al respecto, dijo que "los propietarios no me han dicho cuál es el objetivo, porque no me lo tienen que decir. Yo ya me lo auto impongo: es recuperar el sitio que nunca debimos perder. Por eso, no era necesario que los propietarios me lo comentaran. Va a ser costoso, difícil, pero creo que tenemos nuestras armas para luchar", añadió.