¿Por qué la celebración del Deportivo-Fuenlabrada es más importante de lo que parece para el Real Zaragoza?

Todo puede pasar en cualquier momento, como así lo demuestran dos semanas desconcertantes, marcadas por el caos, las incertidumbre, pulsos en los despachos y en la redacción de comunicados, elusión de responsabilidades y guerrillas intestinas en los organismos del fútbol… Así que la esperada celebración del Deportivo-Fuenlabrada, duelo detonante de toda la tramoya que ha desvirtuado el desenlace de los play off y que ha desposeído al Real Zaragoza de su mejor jugador ante ese asalto final al ascenso, aún puede perderse por el camino en las horas que quedan hasta las 20.00 de mañana, cuando en Riazor está previsto que se juegue el partido que le falta a la temporada regular.

Todo parece enfocado ya hacia que ese partido se celebre, al menos oficialmente. Otra cuestión es que se juegue en el campo, de qué manera, con qué jugadores, con qué ritmo y con qué mínimos razonables para considerarlo parte de una partido íntegro e inmaculado desde el punto de vista de los valores de la competición. Pero la sensación que se tiene en el Real Zaragoza y en otros clubes aún pendientes del play off es que LaLiga, ante todo, quiere tener un resultado oficial en ese partido.

Concentrado en la preparación aún a ciegas, pues no tiene rival a falta de siete días para el 13 de agosto, de su primer partido del play off, el Real Zaragoza no le pierde ojo a la evolución de todo el lodazal que salpica el partido de Riazor. En este sentido, se observa esa cita como una palanca clave para que los acontecimientos sucesivos se desencadenen y puedan llegarle, desde los despachos de los organismos oficiales, respuestas sobre su requerimiento para que la competición se dé por terminada y se anulen los play off al no poder contar, por razones ajenas a su gestión y voluntad, con Luis Suárez. Una baja forzosa que le impide competir por el ascenso con su plantilla completa, sin la igualdad de condiciones que la FIFA indicó conveniente para proteger la integridad de la competición.

Desde este prisma, la celebración del Deportivo-Fuenlabrada es considerada por los clubes afectados el tapón que bloquea cualquier decisión de calado que puedan tomar los organismos deportivos a partir de mañana, entre ellas, el requerimiento del Real Zaragoza. ¿Por qué este duelo es más importante de lo que ya lo es tras dos semanas jugándose en un volcán?

Por seguridad jurídica, LaLiga entiende indispensable que ese partido pendiente tenga un resultado definitivo y oficial. Sea cual sea, incluso el 0-3 administrativo favorable al Fuenlabrada si el Deportivo no se presenta en tiempo y forma a la hora del encuentro. O a la inversa, algo inconcebible. Y si, sobre el césped, durante 90 minutos hay fútbol o algo que se le parezca, el resultado final cobrará valor oficial y podrá completarse así la fase regular con sus 42 jornadas. De este modo, cualquier decisión administrativa que se tome o cualquier contencioso que pueda surgir, tendría mayor seguridad jurídica que si un partido quedase coleando: la Segunda División, a falta del play off, se habría disputado con igualdad de partidos y condiciones competitivas.

Una vez el Deportivo-Fuenlabrada tenga un resultado quedará por ver cuáles son sus efectos clasificatorios: si los madrileños son sextos, si es el Elche el equipo con rango de promoción… El guión, por este lado, puede tomar cualquier rumbo, como, según se intuye dentro del fútbol español, la solicitud del Elche, si no es sexto, de que el play off se suspenda de forma cautelar.

Y quedaría aún por ver la resolución del caso Fuenlabrada y sus consecuencias deportivas… Pero, al menos, los organismos del fútbol ya tendrían una fase regular en Segunda conclusa, con rostro definitivo, para tomar las decisiones a nivel de méritos deportivos que están sobre la mesa, entre ellas, las propuestas del Real Zaragoza: una Primera División de 23 equipos o el ascenso del tercer clasificado.