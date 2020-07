"Yo estoy seguro de que los otros 3 equipos de la Promoción quieren al Real Zaragoza"

“Yo estoy seguro de que los otros 3 equipos que se van a meter en el ‘play off’ quieren al Real Zaragoza como rival. Yo también lo querría si estuviera en el otro lado. Pero esto a mí no me va mal. Que todo el mundo quiera jugar ahora contra el Zaragoza es algo de lo que debemos saber aprovecharnos”, admitió Lalo Arantegui este sábado, horas después de que el equipo aragonés confirmase su participación en la Promoción de ascenso a Primera División pese a caer por 4-1 en Albacete, gracias a los marcadores del Elche (derrota 3-1 en Ponferrada) y del Rayo Vallecano (2-2 ante Las Palmas).

NOTICIAS RELACIONADAS Lalo dibuja un futuro "optimista" para la Promoción y no toca a Víctor Fernández

Lalo compareció para pedir que se haga borrón y cuenta nueva tras el fiasco que ha supuesto el tramo final de la liga, el pos covid, donde el Real Zaragoza ha pasado de ser vicelíder, con 5 y 6 puntos de ventaja respectivamente sobre sus seguidores, Huesca y Almería, colchón de seguridad que ha ido perdiendo progresivamente hasta arruinar sus opciones de ascenso directo.

“Puedo entender que mi mensaje no sea creíble. Pero no quiero escuchar más excusas. Vamos a mentalizarnos para jugar el jueves que viene la ida de la Promoción. Pueden pasar aún muchas cosas. La plantilla tiene que estar en ese momento recuperada físicamente y oxigenada mentalmente. Llevo escuchando lo mismo desde que volvimos del confinamiento: que si el público no está, que si nos perjudican las lesiones, que si las plantillas, que si los presupuestos, que si los cinco cambios… Ya vale de esto. Vamos a jugar 11 contra 11, con el escudo del león en el pecho. Lo anterior ya no me interesa. Borrón y cuenta nueva”, dijo en un momento Lalo, cuyo objetivo es tratar de eliminar repentinamente lo acontecido en el último mes y que todo el mundo acometa la Promoción como si no hubiese sucedido nada.

NOTICIAS RELACIONADAS Un acto de fe de Lalo Arantegui con pocas razones tangibles

“Yo no me puedo permitir que estemos 7 años seguidos en Segunda y, ahora que jugamos una Promoción de ascenso a Primera, la afrontemos pensando que es imposible de lograr. Sé que hemos tenido mil oportunidades perdidas para estar arriba. Sé que esto pudo ser de otro modo. Pero es como es. Y nadie nos ha regalado estar aquí. Otros clubes se han quedado por el camino”, espetó el director deportivo zaragocista en una frase definitoria de su estrategia.

Arantegui es persistente en su tesis para envolver al zaragocismo en una burbuja idílica pese al hundimiento moral que reina a día de hoy. “A nosotros solo nos vale el ascenso. Y la primera ronda va a ser ya dificilísima, contra un rival con cuatro veces más de presupuesto. Pero eso a mí me da igual. Jugarán 11 contra 11. Será un partido de fútbol. Y ahí puede pasar siempre de todo. Hay que asumir la crítica, porque nos la hemos ganado. Pero viene una semana súper bonita en la que no vale nada lo anterior, ni lo positivo ni lo negativo. Nuestro objetivo, el que hubiéramos firmado todos el verano pasado, está aquí: luchar por subir a Primera División en los ‘play off’. No podemos hacer nada sobre lo anterior. No podemos cambiar las opiniones sobre lo pasado, porque es todo evidente. Pero vamos a ir con optimismo al ‘play off’. Si no, no hay nada que hacer”, abundó en la misma dirección.

A Lalo se le pidió que manifestase su opinión sobre la gestión que se ha llevado en el club de los tres meses de confinamiento y colapso de la liga por el coronavirus. “El rendimiento desde el confinamiento ha sido pésimo. Es algo indiscutible. Somos de los peores de la categoría si miramos la clasificación en estos últimos 10 partidos. No podemos eludir esto, no hay duda. No voy a quitarle la razón a nadie sobre todo lo que hemos hecho después del parón de la liga en marzo. Pero las circunstancias nos han golpeado de muchas maneras. Yo no quiero mirar más atrás. Poco más podemos hacer. Lo ocurrido es una evidencia”, asumió al final de su comparecencia.