"Víctor Fernández no puede pasar de ser una leyenda a ser destituido", dice Lalo

¿Se ha valorado en la cúpula del Real Zaragoza en las últimas horas la destitución de Víctor Fernández? ¿Se hizo ya días atrás tras caer 2-4 contra el Oviedo en un día clave para el ascenso directo ya perdido? ¿Qué se cuece dentro de los despachos nobles de la SAD al respecto? A esto tuvo que responder Lalo Arantegui, el director deportivo de la entidad aragonesa, a las 11.15 de este sábado, 18 de julio, con el 4-1 recibido en Albacete 12 horas antes aún clavado en el corazón del zaragocismo.

NOTICIAS RELACIONADAS Lalo dibuja un futuro "optimista" para la Promoción y no toca a Víctor Fernández

"Respecto de la destitución de Víctor Fernández, hay que tener tranquilidad. Tenemos los ejemplos de los dos equipos que acaban de subir directamente a Primera (Cádiz y Huesca), que han mostrado muchísima calma cuando los dos han pasado por momentos malos durante el año. No podemos pasar de proclamar a Víctor como una leyenda, que lo es, a pretender un cambio en el banquillo. No se ha planteado esa solución", razonó Lalo cuando se le preguntó de frente por el asunto del técnico y su papel en el duro presente del vestuario.

"Con este entrenador, con esta misma plantilla, hemos demostrado durante el año buenas sensaciones y un nivel de juego muy alto. Razones que nos han hecho estar arriba siempre en la clasificación. Pero creo que, en este formato de competición tan extraordinario (11 partidos comprimidos en 37 días tras un trimestre de parón por la pandemia), se nos han dado todos los hándicaps posibles para golpearnos duramente en el Real Zaragoza", continuó argumentando Lalo enmedio de la encrucijada sobre el inminente camino a andar por parte de un desorientado equipo de fútbol.

NOTICIAS RELACIONADAS Un acto de fe de Lalo Arantegui con pocas razones tangibles

¿Cómo califica Arantegui el trabajo hecho durante el confinamiento en el seno del Real Zaragoza? ¿No le resulta extraño que el vicelíder cuando todo se paró haya resultado ser el peor de los 22 equipos de la categoría en este breve apéndice final de la liga de forma tan estrepitosa? También Lalo debió dar respuesta a estas cuestiones mayores:

"En este tiempo, hemos hecho muchas cosas mal, como antes las hicimos bien. Pero somos nosotros los que estamos ahora en este barco al frente de su gestión. Y hay que pensar en lo que falta, no en lo ya pasado. Tenemos un partido el lunes (contra la Ponferradina, que dibujará el camino posterior en los cruces de 'play off') y, después el jueves siguiente en la Promoción. Y en ello hay que centrarse, en lograr una victoria, en que no haya nuevos percances físicos", dijo el director deportivo blanquillo.

El ejecutivo zaragozano subrayó las relaciones humanas que está habiendo en estos meses, largas semanas de trabajo a solas, sin prensa, en total puerta cerrada y clausura absoluta de contactos con el exterior pues, por no haber, no hay ni público en las gradas. "La comunicación mía con los jugadores y el técnico es diaria. El mensaje entre nosotros es diario. Y ellos son conscientes de cuáles son las consecuencias de esta situación. Y los que están en el campo, jugadores y técnico, son los principales responsables del juego, de lo que sucede ahí", señaló con el índice Lalo en una descripción que saca del foco de la culpabilidad a los que están por encima del equipo, a los ejecutivos.

"Yo entiendo que el grado de frustración de la afición sea grande. Sabemos dónde estábamos en marzo antes del parón y dónde estamos ahora. Hemos tenido muchas oportunidades de subir a Primera directamente, para poderlas coger en estos partidos últimos, pero las hemos desaprovechado. Y por eso estamos aquí. Ellos saben lo que el club se juega. Los jugadores saben, tanto los que el año que viene estarán aquí como los que no, que esto es muy importante. Pido hacer un reseteo", terminó narrando Arantegui en su pensamiento introspectivo, cargado de profundidad, cuando abordó de lleno el presente de Víctor Fernández en este terremoto interno que sufre el Real Zaragoza en julio de 2020.