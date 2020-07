Lalo dibuja un futuro "optimista" para la Promoción y no toca a Víctor Fernández

Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza, analizó a las 11.00 de la mañana de este sábado, 18 de julio, apenas 12 horas después de la lacerante derrota por 4-1 del equipo blanquillo en Albacete que lo deja fuera del ascenso directo a Primera y con una plaza garantizada en la fase de Promoción (gracias a los fallos del Rayo Vallecano y el Elche), el difícil momento actual del equipo aragonés.

De entrada, no hay destitución de Víctor Fernández como entrenador. Y, como ideal principal, en el club pretenden ejecutar la difícil maniobra de hacer borrón y cuenta nueva de cara al 'play off', olvidando el horrrible rendimiento del equipo en las últimas 10 jornadas, las del pos confinamiento.

"De la trayectoria de los últimos partidos, del rendimiento, todos tenemos las mismas sensaciones y el mismo sentimiento: el club, los jugadores, todos los implicados en el día a día. Por eso, quiero lanzar un mensaje... no de optimismo, pero sí de unión", comenzó diciendo Lalo.

"Llevamos 7 años en Segunda División y no podemos entrar en un 'play off' con una idea de pesimismo, de fracaso, aunque sea verdad que las sensaciones que hemos tenido todos últimamente no han sido buenas en el campo de fútbol. Hemos peleado por el ascenso directo hasta la jornada 41, hasta ayer. Hemos sido el mejor equipo antes del confinamiento y el peor después de volver a competir. Ha habido dos ligas y no hemos sido regulares. Así que ahora debemos entrar todos en otra fase de la competición", expresó el ejecutivo zaragocista para ir armando su tesis ante lo que se avecina.

"Todo lo hecho ya no vale para nada. Solo tenemos ahora un objetivo, la Promoción. Por suerte, nos sobra una jornada (ante la Ponferradina este lunes) para poder preparar el primer partido del 'play off' el jueves que viene. Es díficil que recuperemos jugadores que salen de lesión. Pero somos optimistas de cara a esta semana próxima. Estamos seguros de que lo vamos a hacer bien. Por encima de la amargura que tenemos, ahora entramos en otra fase. Estamos preparados para volver a ganar", expuso en su monólogo inicial en rueda de prensa telemática.

Obviamente, con esta exposición, Lalo Arantegui confirmó que no hay intención en el club de tocar la figura del entrenador, Víctor Fernández, cautivo desde hace 20 días de la espiral de resultados negativos que han arrasado al equipo incomprensiblemente.

Y, una vez puesto el presente más rabioso en su contexto, Lalo Arantegui se puso a disposición de los periodistas para responder a cuestiones más concretas....