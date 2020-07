Zapater: "Somos el mismo equipo que hizo feliz a nuestra gente"

Nadie mejor que Alberto Zapater para pormenorizar el contraste de emociones vivido por el vestuario del Real Zaragoza en los últimos días y ejercer de portavoz hacia el resurgimiento. En solo unas horas, el capitán zaragocista pasó de volver a sentirse futbolista en Tenerife, favoreciendo la reacción fugaz del equipo, a experimentar la impotencia de defraudar a los aficionados. El mismo que había liderado la charla previa al partido contra el Real Oviedo, con la ilusión disparada y la segunda posición al alcance de la mano, tuvo que esforzarse en recuperar a sus compañeros en el delicado entrenamiento del lunes. Y este miércoles, tras dos jornadas de reflexión y sosiego, compareció ante los micrófonos para proclamar que esto no ha terminado.

Alberto Zapater, jugador del Real Zaragoza, habla sobre sus impresiones ante los últimos partidos

"El viernes (Albacete-Real Zaragoza, 21.00) tenemos una nueva opción para levantarnos y demostrar que la gente puede estar orgullosa de nosotros. Solo tenemos que pensar en volver a ganar y que todo se vea de otra forma después de haber vivido lo más difícil que hay en el fútbol, la impotencia de dejar pasar otra oportunidad y ver cómo desilusionas a tanta gente", señaló Zapater, acostumbrado a hacer frente a situaciones como esta.

"Los veteranos vemos estos momentos con mayor normalidad porque a lo largo de tu carrera se suceden. El fútbol es una montaña rusa, habitualmente hay más momentos más malos que buenos, pero saldremos de esta. Lo que nos está pasando no lo olvidaremos en la vida y, aunque es normal que haya gente joven que vea todo negro, tenemos que recuperarnos", enfatizó el ejeano, sobre un vestuario que ha dedicado el primer tramo de la semana a analizar los motivos que han generado la pérdida de carácter e identidad futbolística.

"Hemos hablado mucho sobre lo ocurrido y nos tenemos que levantar, estando más unidos que nunca. Somos el mismo equipo que hizo sentir feliz y orgullosa a la gente. Eso no nos lo quita nadie y está en nuestra mano lograr el objetivo", añadió un Alberto Zapater convencido de que una victoria en el Carlos Belmonte de Albacete lo cambiaría "todo".

El fútbol brinda oportunidades y acaba siendo justo con quien lo merece. Por eso el ‘21’ zaragocista confía en que este equipo, capaz de reponerse constantemente de los golpes sufridos, pueda renacer. "Cuando se gana es todo muy bonito, pero estos nueve partidos han traído palos que no nos esperábamos. Eso nos ha hecho recordar todas las cosas negativas que hemos sufrido a lo largo del año. Estamos en una situación que a principio de temporada hubiésemos deseado y pensar en los puntos y las oportunidades que se han escapado no vale de nada. Tenemos que centrarnos en ganar", subrayó un Zapater que se siente recuperado de sus problemas físicos.

El mediocampista de Ejea de los Caballeros disputó 80 minutos en el estadio Heliodoro Rodríguez López y el partido completo ante el Real Oviedo en La Romareda, sintiendo "cosas inexplicables" como el cariño de toda la gente que le ha apoyado durante el calvario de la lesión de rodilla que lo apartó durante más de un año de los terrenos de juego. "He vivido las dos caras del fútbol. En Tenerife, donde solo faltó que el equipo se llevase la victoria, fui feliz volviendo a ser partícipe de esto y, horas después, viví momentos muy difíciles. Son dos extremos opuestos en poco margen de tiempo, pero hay que seguir. Hoy he entrenado, me he sentido bien. Tenemos dos días más para preparar el partido de Albacete, y tenemos que demostrar por qué queremos darle una alegría a la gente", prosiguió Zapater, que considera que todos sus compañeros están haciendo un "esfuerzo tremendo" para afrontar un calendario tan exigente, sin apenas descanso entre partidos.

Un sufridor más

Por último, el adalid del vestuario zaragocista se mostró comprensivo con los aficionados que sufren viendo cómo las oportunidades se esfuman jornada tras jornada. "Esta temporada he visto los toros desde la barrera y hay momentos en los que apagué la tele porque me puse muy nervioso. Entiendo que la gente lo haga también. A mis hijos los voy a hacer del Zaragoza con lo que eso conlleva; serán sufridores. Entiendo todo lo que nuestros seguidores puedan sentir, es normal", comentó, para terminar recordando que se habían creado "unas expectativas en cuanto a sensaciones y puntos que ahora son otras", pero todavía se puede llegar a conseguir "el sueño que todos queremos".