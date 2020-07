Víctor: "Hemos sufrido una pesadilla en una noche negra"

El Real Zaragoza no está para competir por el ascenso directo. Solo los pinchazos de los rivales lo mantienen –o lo mantenían– vivo en la pelea, pero el nivel futbolístico de los zaragocistas tras el parón es ínfimo. La imagen mostrada contra el Real Oviedo, en la enésima oportunidad para levantarse y alcanzar la segunda plaza de la tabla, fue tan decepcionante como definitoria. "La peor que se ha visto en toda la temporada", según Víctor Fernández, que a la conclusión del encuentro reconoció que el rival había sido superior en todos los aspectos del juego.

"No hemos tenido la actitud de combate que exigía el partido de hoy. Nos jugábamos la vida, pero ellos nos han ganado en todo. Cuando uno hace el peor partido del año quiere decir que no hemos hecho nada bien. Esto nos va a llevar a una reflexión para corregirlo y afrontar los dos partidos (ante el Albacete y la Ponferradina, el próximo viernes y el siguiente lunes) que todavía nos quedan por delante", valoró el técnico zaragocista, "desilusionado" por no haber estado a la altura del choque.

"Era el partido que todos estábamos esperando y hemos respondido realizando el peor partido de la temporada con diferencia. Hemos podido sufrir incluso un castigo superior, con más goles en contra. No nos ha salido nada bien y hemos sufrido una pesadilla sin ningún tipo de respuesta. El Real Oviedo ha superior en todo: actitud, físico, organización… El resultado es decepcionante por la pérdida de la oportunidad, pero lo cierto es que no hemos dado el nivel. Es una noche negra, muy triste", añadió un Víctor Fernández partidario de "dejar pasar las horas" para "reflexionar" y buscar las mejores soluciones para el equipo hacia el final liguero.

"Todo está muy caliente. Hay que esperar para tomar las medidas que podamos tomar dentro de las opciones que da la plantilla. Tal y como hemos afrontado el partido hoy es imposible que ganemos a nadie. Hemos estado irreconocibles. No puedo dar un mensaje más claro", resumió Fernández, que, al ser cuestionado por las declaraciones de Miguel Linares –al finalizar el partido el delantero de Fuentes de Ebro aseguró sentir "vergüenza" por lo ocurrido– advirtió que esta sensación quedará en la "conciencia" de cada uno. "Creo que, a pesar de que no han salido las cosas como esperábamos, mis jugadores lo han dado todo sobre el campo", concluyó el preparador zaragocista.