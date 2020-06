Loreto: "La clave mental será no tener prisa, no querer correr"

José Luis Rodríguez Loreto, segundo entrenador del Real Zaragoza y ayudante directo de Víctor Fernández en el cuerpo técnico actual del club blanquillo, analizó las cuestiones más relevantes del equipo a solo 6 días de la reanudación de la liga contra el Alcorcón, en La Romareda, el próximo sábado 13 a las 21.30.

"Creo que el equipo llega bien al reinicio de la liga. El trabajo que han llevado a cabo tanto Roberto Cabellud como Javier Chocarro (preparadores físicos), así como el de Mikel Insausti con los porteros, ha sido excelente. Y en el apartado técnico-táctico, todo lo que habíamos hecho antes, en los 31 partidos primeros, es lo que debemos continuar haciendo. E, incluso, mejorarlo. Pero el secreto está ahí: seguir la línea de los primeros 31 partidos", expuso en la primera valoración.

Existe una visible satisfacción por cómo se han desarrollado los entrenamientos desde que tuvo lugar el primero, el 8 de mayo (solo hace 29 días de aquello), en unas anómalas circunstancias, con trabajo individualizado y sin contacto personal durante un par de semanas. "Hemos tenido varias semanas de trabajo, sin correr. Se han medido mucho los tiempos. Y eso ha hecho que, hasta hoy, apenas haya habido lesiones importantes. En la competición ya será otro mundo, algo que no se podrá controlar. Es una incógnita saber si el tiempo que hemos tenido para preparar estos 11 partidos que restan va a ser suficiente para evitar lesiones o no. En otras ligas (Alemania) vemos que sí hay mayor incidencia de lesiones... pero aquí no lo sabremos hasta que arranquemos. Este es el gran desconocimiento que tenemos ahora mismo", subrayó con claridad.

Loreto siempre fue optimista cuando el zaragocismo observaba con decepción y miedos aquel parón en seco de la liga, justo en el momento en el que el Real Zaragoza era un cohete en la clasificación, invicto toda la segunda vuelta, vicelíder e intratable en el campo, incluso en los días de mayores dificultades.

"Yo tengo mucha confianza en lo que pueda venir. El equipo tiene una fuerza mental grande. Mis sensaciones pasan por que el equipo va a seguir rindiendo como lo hizo hasta marzo. Lo que más nos gusta a los profesionales es competir, mucho más después de tantas circunstancias raras nunca vividas. Todos deseamos ya jugar el partido con el Alcorcón", añadió.

En el vestuario zaragocista todos remarcan la importancia de reiniciar la liga con un triunfo. Algo que daría un empujón moral enorme al grupo dentro de la nebulosa generada por esta pausa inédita del fútbol español. "El partido tendrá la misma importancia que ya tenía hace tres meses: es una final, como lo van a ser todos los que nos quedan. Si fallas, ya no te queda tiempo de recuperar nada", dice pragmáticamente Loreto.

El cordobés expuso con muchó énfasis una cuestión que, según su criterio, va a resultar crucial para salir con éxito en los 11 partidos que restan: "La clave mental será no tener prisa. Ir día a día, no querer correr. Sinceramente, veo al equipo con las mismas hechuras que antes del parón", dejó en el aire para que todo el mundo lo asimile.

El Real Zaragoza va a ser el mayor damnificado por tener que rematar la liga sin público en las gradas. No habrá magia en La Romareda antes, durante y después de los 6 choques que ahí se van a dirimir. Loreto, en este sentido, no se esconde tampoco: "Jugar sin público no es fútbol. Es otra cosa, pero no fútbol. Pero nos tendremos que adaptar. No podemos poner excusas ni llorar. Hay que asumirlo, sabiendo que no tener a nuestra gente en las gradas va a ser doloroso", asume.

Para paliar este efecto pernicioso, Loreto ha propuesto algunas medicinas. "Será bueno visualizar imágenes de los 31 partidos anteriores, escuchar canciones de ánimo que nos hayan empujado en días de necesidad y que las tenemos en la memoria. Hay que buscar motivaciones. Saber que esas 30.000 personas nos van a estar viendo en los bares, en sus casas. La motivación es el objetivo anímico que hay que lograr a corto plazo"

Por último, Loreto admite que el gusanillo del estómago que provoca la responsabilidad ha comenzado a sentirse en los jugadores y técnicos del Real Zaragoza. La misión, el ascenso a Primera División, es tan importante para el club que no se quiere pensar en otra cosa que no sea consumarlo. "Los nervios existen, están ahí. Pero para eso estamos los entrenadores, para canalizar en positivo todo eso. Que los jugadores, cuando se gana, no se vengan muy arriba y, al revés, que cuando hay derrotas, mantengan una línea coherente. Pero los nervios estarán presentes, las pulsaciones elevadas", concluyó el segundo entrenador blanquillo.