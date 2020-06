Pep Chavarría se despide del Olot para fichar por el Real Zaragoza

Pep Chavarría, lateral izquierdo comprometido con el Real Zaragoza para las próximas cuatro temporadas desde el pasado mes de diciembre, se ha despedido hoy de la Unión Deportiva Olot. El futbolista, de 22 años, acaba contrato el 30 de junio y su club ha anunciado su salida, mientras el joven jugador emitía un comunicado de adiós: "No quería irme sin despedirme de todas las personas que forman parte de este club: presidente, director deportivo, entrenadores, fisios, coach, trabajadores del club y, sobre todo, de mis compañeros y de la afición, que durante estas dos temporadas me han acompañado y me han tratado de manera increíble. A todos ellos, muchas gracias”, afirma Pep Chavarría, a quien el Zaragoza tiene atado desde invierno tras adelantarse a varios clubes, entre ellos el FC Barcelona, interesado en su contratación para reforzar su filial.

Aunque Chavarría aún no ha anunciado su destino, este será el Real Zaragoza, quien tiene previsto oficializar su incorporación en los próximos días. “Llegué al club con la ilusión de crecer y de aprender tanto futbolísticamente como personalmente. Me he encontrado una familia, un club que ha confiado en mí y me ha dado la oportunidad. Me voy después de dos grandes temporadas, lástima que esta no pudimos terminar, habría sido fantástico. Ahora se me presenta una nueva oportunidad para crecer”, admite el futbolista gerundense.

Pep Chavarria ha disputado una cincuentena de partidos en dos cursos en el Olot en los que ha experimentado una progresión espectacular, tal y como reconoce el comunicado del club catalán, hasta convertirse en una de las sensaciones del campeonato.

Procedente de la UE Figueres, Pep Chavarria llegó a la UEO verano de 2018 con para estrenarse en la categoría de bronce. Debutando en Montilivi en el derbi contra el Peralada, el lateral de Figueres rindió a buen nivel en los 26 partidos disputados. Según informa el comunicado del Olot, desde temprano, ya comenzó a ofrecer muestras de su proyección; recorrido, buen centro, velocidad, desequilibrio y rigor táctico. Una temporada prometedora antes de la consagración total de este curso, indiscutible en el carril izquierdo de Raúl Garrido con sólo 22 años. 26 partidos disputados hasta la parada del COVID-19 con un rendimiento excepcional, “lo que ha despertado el interés de otros clubes de categoría superior”.

“Para la UEO ha sido un honor y un privilegio inmenso disfrutar de la evolución de un jugador de proximidad que se asomaba desde Tercera División. Así que, Pep, te agradecemos la calidad humana y futbolística que has puesto al servicio del grupo y te deseamos muchísima suerte en los próximos caminos, seguro ambiciosos, que te esperan en tu larga carrera. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto, Pep!”, señala la entidad.