"Pep Chavarría es un avión"

Aunque la operación no se hará oficial hasta que la temporada concluya y su actualidad sea oportuna, al compromiso de Pep Chavarría (Figueras, 1998) con el Real Zaragoza para cuatro temporadas -tal y como informó este martes HERALDO.es- se le ha caído el velo de los secretos que lo guardaban desde finales de diciembre. Un velo que no existió en el vestuario del UE Olot ni en la intimidad de la amistad que une al nuevo lateral izquierdo del equipo aragonés con Kilian Grant, extremo derecho que llegó a debutar con el primer equipo del Zaragoza en Tarragona en 2015, que luego se marchó al Huesca y al UCAM Murcia, antes de regresar el pasado verano a casa, a la Costa Brava, con la camiseta del Olot. Allí, se encontró con Pep Chavarría, un futbolista cuatro años más joven que no le era desconocido: “Somos los dos de Figueras y nuestras familias tienen relación desde hace tiempo. Somos buenos amigos y me ha pedido muchos consejos últimamente porque yo conozco Zaragoza y el club, y le he ayudado. Ya le he dicho que va a caer de pie, es un jugador que lo deja todo, muy comprometido con lo que hace, buen futbolista, no da un balón por perdido… Es de esos que gustan en La Romareda”.

Pep Chavarría se formó en las categorías inferiores del mítico Figueres. A los 18 años, debutó con el primer equipo en el potente grupo catalán de Tercera División. Allí se produjo su reconversión: el técnico Damiá Abellá, exfutbolista de Barcelona, Betis, Osasuna o Middlesbrough, lo retrasó al lateral. Él, precisamente, había seguido los mismos pasos, derivando en un carrilero de tranco largo y poderosa zancada. Pep Chavarría dejaría así posiciones avanzadas de la banda en el centro del campo y evolucionaría hacia lateral izquierdo de vocación ofensiva: en verano de 2018, con apenas 20 años, le firmó el Olot, donde cumple su segunda temporada.

“Ese primer año lo seguí cuando trabajaba para el Oviedo como ojeador. Era un futbolista de los que llamaba la atención. En su equipo tenían una forma muy concreta de jugar, con carrileros y ahí destacaba mucho. Parece poca cosa en el físico, pero es un futbolista muy intenso, rápido, duro, resistente, con mucho recorrido”. Habla ahora Javi Suárez, entrenador del Ejea hasta el pasado mes de diciembre que se enfrentó en la primera vuelta con el Olot de Chavarría en el grupo 3 de la Segunda División B. “En aquel partido, no estaba apareciendo demasiado, yo advertí a mis jugadores que había que cerrar bien esa banda y Chavarría era uno de los jugadores que nos podían hacer daño… Pues bien, en nada, se sacó las dos asistencias de gol de su equipo (0-2)”, explica Suárez.“El Zaragoza ha hecho un buen fichaje. A mí, es un jugador que me gusta. Es de los que ves que va a llegar arriba con trabajo, porque tiene velocidad, tiene calidad, ocupa toda la banda… En equipos como el actual Zaragoza, con mucha pelota, tiene mucho para funcionar”, agrega.

Kilian Grant amplia la radiografía del futuro jugador del equipo aragonés: “En sus orígenes, era un centrocampista-extremo. Es un portento físico. Aquí, en el Olot, se manejan unos datos espectaculares de él: corre entre 13 y 15 kilómetros por partido, tiene unos picos medios en su velocidad máxima de 34-35 kilómetros por hora (ndr: Kylian Mbappé corre a 36 km/h y Gareth Bale lo hace a 35,7 km/h).… Es un avión. No se inquieta nunca. Es pequeñito, pero es todo nervio”, le describe. “Hay laterales que llegan mucho y no generan, otros que llegan menos y generan más en ataque… Chavarría es de los que llegan mucho y generan mucho. Además de cumplir en defensa, ocupa toda la banda. En el Olot, aunque no jueguen este año con cinco atrás, atacan como si lo hicieran, pues lanzan mucho a sus laterales y construyen con tres desde abajo”, añade Javi Suárez.

El Zaragoza lo tiene atado, asegurándose así la propiedad de un futbolista sobre el que han lanzado las redes en las últimas semanas Ponferradina, Tenerife o FC Barcelona para su filial, aunque el club valorará la opción de cederlo o quedárselo en función de la composición final de la plantilla. Todo dependerá, en gran medida, de dónde juegue el Zaragoza, si asciende o no. ¿Está preparado Chavarría para Primera División? “Sí, lo digo rotundamente. Es muy buen fichaje”, dice Kilian. Remata Javi Suárez: “Hay jugadores que al saltar a Primera se exigen más y dan un paso aún mayor. Es cuestión de verlo una vez se confirme su fichaje. A priori es un buen movimiento, pero luego influyen muchos otros aspectos: cómo se adapte, el entrenador que tenga, los compañeros… Necesitará un periodo de rodaje, yo siempre digo que no hay fichajes buenos o malos, sino rendimientos buenos o malos”.

Será la primera experiencia fuera de casa de Pep Chavarría, y eso podría introducir cierta incertidumbre. “Va a ser su primera vez fuera, a veces la adaptación puede costar porque no encuentras el sitio”, reconoce Kilian, que ya dejó su hogar siendo un adolescente para irse a la cantera del Espanyol primero y al filial del Zaragoza más tarde. “Yo creo que lo hará rápido, por cómo es. Parece tímido al principio, pero luego es muy divertido. Es un chico humilde, muy buen chaval, de barrio, siempre con los mismos amigos y muy cariñoso, del tipo de compañero que se hace querer, profesional… Además, con mucha hambre de triunfar”.