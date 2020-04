Zapater y las lecturas más personales del capitán sobre los efectos de la pandemia

Alberto Zapater fue en la mañana de este viernes el portavoz del vestuario zaragocista, ahora disgregado forzosamente en el confinamiento general de la población española que ya abarca su día 21. El ejeano, en casi 20 minutos de declaraciones a la web del club desde su domicilio, repasó infinidad de vivencias, de sentimientos, de conclusiones que le están surgiendo en este tiempo excepcional.

"Yo pienso: 'He estado meses solo (en Barcelona) y ahora que vuelvo y entreno dos días con mis compañeros, pasa esto y ya no entreno más'. Estaba viendo la luz. Necesitaba el campo... y ya no lo tengo. He perdido la referencia de las fechas. Pero el fútbol ya no está en primer plano, ya no estará ni en las cabezas de nadie. Hay gente muriendo cada día. Debemos hacer lo que esté en nuestra mano para que esto se pase cuanto antes", comenzó subrayando el de Ejea de los Caballeros rememorando los 4 meses que ha estado recuperándose en solitario en Barcelona de su operación de rodilla.

"PIenso en mi madre, en mis tios, en mis suegros... pero, al menos, saber que los niños no son las personas más vulnerables, te alivia. Creo que todos los padres pensaremos lo mismo. Es algo irreal. Vivimos situaciones en las que no te crees todo esto que nos está pasando. Hay días que estás bajo, otros lo ves más positivo. Te enteras de algún caso de contagio más próximo y esto hace que veas que no solo les pasa a los demás. Tengo familia en Madrid y han fallecido familiares de amigos muy cercanos. La muerte así es terrible, no se pueden despedir de ellos. Es muy trágico"

Zapater, como tantas otras personas, pronostica un cambio ostensible en las referencias sociales y humanas cuando esta pandemia pase dentro de un largo tiempo. "Seguramente, ya nada será como antes. Se valorará todo mucho más. Las conversaciones, los cafés que no te tomabas porque los sustituías por el teléfono móvil, ahora las haremos y los tomaremos".

Zapater ha pasado de estar casi medio año en soledad a vivir las 24 horas del día con su familia, algo que siempre valoró como de primer orden en su criterio vital. "Es una situación diferente. Ahora veo más a mi familia, a los niños, después de que he estado mucho tiempo sin verlos. Es una experiencia nueva. Hay que hacer clases del colegio a través del ordenador, yo con la chica y mi mujer con el chico. Y videollamadas con la familia para vernos. No me puedo quejar. Tengo una casa con jardín y, ahora mismo, eso es un tesoro. Esto nos hace todo más fácil".

El centrocampista cincovillés, después de todo el año en blanco, no pierde la esperanza de verse de nuevo vestido de corto y peleando por el Real Zaragoza. "Mi objetivo es el mismo: volver a jugar un día. Sé que será diferente. Lo de jugar con gente, con público, seguramente no volverá a pasar a corto plazo. Y el fútbol sin gente no tiene mucho sentido. La vida normal, con aglomeraciones, tardaremos mucho en verla. Y todos seguiremos tomando precauciones, porque este virus no tiene aún cura", vaticinó dentro de su deseo.

El capitán aragonés es de los que tiene muy claro que esta liga interrumpida, aunque se reanude un día, ya se ha visto alterada irremediablemente. "Si se vuelve a jugar, será como empezar de cero. Todo será nuevo. Se ha cortado la magnífica racha que llevaban mis compañeros en la liga. Eso sí, con la suerte de ir segundos en la tabla, a un punto del líder y con 5 puntos de ventaja sobre los perseguidores. Pero va a ser otro escenario. Seguramente, habrá que jugar sin nuestra gente, sin nuestra afición. Pero al menos estaremos segundos cuando se reinicie. Y el problema de la falta de público será igual para todos los equipos", augura.