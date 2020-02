Lalo Arantegui hace balance del mercado

Lalo Arantegui repasó este miércoles el recién cerrado mercado de fichajes de enero, culminado el pasado día 31 en el Real Zaragoza con las salidas de Pombo (Cádiz), Lasure (Tenerife), Papunashvili (Racing), Bikoro (Badajoz) y Grippo (Oviedo) y las llegadas de André Pereira (Oporto), Jawad El Yamiq (Genoa) y Dani Torres (Alavés). El director deportivo valoró primero las salidas: “Eran jugadores que tenían la necesidad de contar con más minutos, y aquí era complicado viendo la línea del equipo. Las cesiones, excepto la de Bikoro, que se ha ido a un equipo con opciones de ascenso a Segunda, han sido a equipos de la misma categoría. Además, Simone Grippo contaba con una oferta importante, nos solicitó desvincularse y debido al trato que siempre ha tenido, el comportamiento hacia el club y compañeros, que siempre ha sido de diez, no podíamos negarle esa salida", indicó.

Sobre las llegadas, Lalo Arantegui explicó que la plantilla queda compensada pese a que debido a las circunstancias de mercado y las limitaciones económicas el Zaragoza no incorporó a uno de los tres extremos con los que negoció en los días finales de mercado. “El equipo ha salido bien reforzado. Queríamos que el nivel de la plantilla fuera mejor a 1 de febrero y lo hemos conseguido. La guinda del pastel hubiera sido el jugador de banda pero teníamos que estar seguro de lo que traíamos. El límite salarial lo teníamos prácticamente agotado. No íbamos a fichar por fichar. Nos centramos en tres nombres. A uno de ellos le esperábamos el día 31 para el reconocimiento médico pero el jugador se debió de dar media vuelta y no vino. La plantilla está compensada y equilibrada. Y si hay alguna carencia tenemos al Deportivo Aragón y al juvenil con gente muy preparada".

“Para jugar por fuera tenemos jugadores. El equipo está bien cubierto para jugar con diferentes sistemas tácticos. Si hay alguna epidemia de lesiones, tendrá problemas cualquier club. Tenemos jugadores que están rindiendo bien en esas posiciones”, añadió, en referencia a André Pereira o Puado.

Arantegui destacó, especialmente, las tres nuevas altas en la plantilla: "Son jugadores contrastados. Nos hemos reforzado bien dentro de la economía del club, con gente con una trayectoria muy marcada y que viene de Ligas muy competitivas. Aparte es gente muy afín al vestuario", indicó Lalo, quien destacó que los jugadores comienzan a ver al Zaragoza como un destino bueno y diferencial. “No tenemos las armas de los demás en lo económico, pero ya sabemos que tenemos que planificar con eso. Nosotros ahora tenemos otros argumentos, venir al Real Zaragoza es incomparable, a una ciudad como Zaragoza o a un club como éste. Así podemos pelear de tú a tú con clubes que pueden gastar cuatro veces más”.

El director deportivo del Real Zaragoza ve bien posicionado al equipo, con sus aspiraciones intactas y cree que La Romareda jugará un papel decisivo en el ascenso. “Me esperaba que el Real Zaragoza estuviera donde está ahora. Nos quedan los momentos más difíciles y estamos en disposición de pelear por todo. Estamos preparados para la última batalla. Desde la humildad, estamos listos para luchar por todo", avanzó. “Si los ambientes son similares al del partido del Real Madrid, con recibimientos y estadio lleno, al jugador le ayudará mucho en el campo. Pero debe de ser recíproco, y nosotros tenemos que seguir dándoles a ellos resultados como hemos hecho hasta ahora. El ánimo o el desánimo depende de eso”, concluyó.