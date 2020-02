Lalo Arantegui: "Soy de Zaragoza y zaragocista y no voy a ser ningún problema para el Real Zaragoza"

Las conversaciones en el Real Zaragoza para la renovación de Lalo Arantegui y su equipo de trabajo en la dirección deportiva marchan por el buen camino, tal y como se desprende de las palabras, pronunciadas tras la presentación de Jawad El Yamiq este martes, por el director deportivo zaragocista. Con su contrato ya en la recta final -finaliza el 30 de junio-, el Real Zaragoza y Lalo Arantegui vienen dialogando sobre su continuidad desde el pasado mes de diciembre, una vez que el Consejo de Administración, a través también del director general Luis Carlos Cuartero, le ofreció la renovación tras valorar positivamente su proyecto en el Real Zaragoza durante las últimas temporadas.

Desde entonces, en gran medido debido al mercado de invierno, no se han producido avances significativos, pero la intención de ambas partes es dejar zanjado este asunto cuanto antes. Lalo Arantegui así lo ha confirmado en la sala de prensa de La Romareda: “Llevamos hablando un tiempo. No voy a ser un problema para el Real Zaragoza. Soy de Zaragoza y zaragocista, y no voy a estar en ningún sitio mejor que aquí. No debería demorarse mucho. El acuerdo será sencillo y rápido”, ha afirmado el director deportivo.

Lalo Arantegui, así como su secretario técnico José María Barba, renovaron sus contratos hace año y medio, después de que el Real Zaragoza se quedara a las puertas del ascenso a Primera División tras finalizar terceros en la clasificación y caer en la promoción contra el Numancia. Amplió su vinculación hasta el 30 de junio de 2020, con opción automática de ampliación en caso de ascenso a Primera División. Desde su llegada al Real Zaragoza, la política deportiva del club aragonés, muy condicionada por las restricciones salariales impuestas por la Liga, se ha caracterizado por la apuesta por la cantera, las plusvalías en las operaciones de salida de futbolistas -necesarias a la hora de fijar los límites salariales-, el incremento del patrimonio deportivo de la entidad con la incorporaciones de jugadores en propiedad y la apertura de nuevos mercados futbolísticos.