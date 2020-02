El Zaragoza amplía el contrato de James hasta 2023 y quiere renovar a Eguaras

La idea de bloque y la continuidad del proyecto arrancado hace dos temporadas y media presiden los pasos de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza, y el director deportivo, en la presentación de Jawad El Yamiq, ha anunciado la mejora de contrato de James Igbekeme y la voluntad del club aragonés de renovar en las próximas semanas a Íñigo Eguaras, dos piezas claves del equipo en las últimas temporadas.

Lalo Arantegui confirmó este martes que recientemente ha cerrado un acuerdo con James Igbekeme para que el nigeriano continúe en el Real Zaragoza tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2023. Su contrato no vencía hasta 2022, pero el club ha querido recompensar así su buena temporada pasada, ampliando un año su vinculación y mejorando su salario, que se encontraba en el escalafón intermedio de la plantilla (en torno a las 150.000 euros). El Zaragoza rechazó el pasado agosto una oferta de 4 millones de euros del Granada ante la exigencia de Víctor Fernández de no dejar salir a James, menos aún tras la venta de Pep Biel al Copenhague.

La idea de bloque y la continuidad del proyecto arrancado hace dos temporadas y media presiden los pasos de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza, y el director deportivo, en la presentación de Jawad El Yamiq, ha anunciado la mejora de contrato de James Igbekeme y la voluntad del club aragonés de renovar en las próximas semanas a Íñigo Eguaras, dos piezas claves del equipo en las últimas temporadas.

Como tras esta operación el club no estaba forzado a vender por razones económicas, se rechazó la propuesta granadina, prometiéndole a James una mejora de contrato durante la temporada. Ésta se produjo hace algunas semanas, pero el Real Zaragoza prefirió no hacerla pública hasta que se clausurara el mercado de enero. “Era muy difícil que James mantuviera el nivel de la pasada campaña porque fue muy alto. Llamó la atención de otros clubes en el mercado de verano, pero hemos conseguido alargar su vinculación contractual y ha renovado para tres años más. No tengo dudas que volverá a su gran nivel, como ya vimos en el partido contra el Real Madrid. En Cádiz, lo tuvo más difícil porque era un encuentro complicado, pero hace solo siete días ya vimos cómo jugó”, señaló Lalo Arantegui.

Además, el director deportivo confirmó que en las próximas semanas, una vez cerrado el mercado de enero y despejada la agenda, el Real Zaragoza abordará la continuidad de Íñigo Eguaras, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. Su buena temporada, en sentido creciente, de la mano del juego del equipo, siendo pieza habitual para Víctor Fernández en su plan, ha llevado al Zaragoza a acelerar su renovación, consciente de que es un futbolista con atractivo en el mercado. “Nuestra voluntad es que Íñigo continúe con nosotros. Sabemos que cuando estemos en la misma línea, sabiendo cuáles son nuestros límites, la renovación llegará seguramente.No creo que haya ningún problema en que renueve porque siempre ha manifestado su voluntad de continuar y el club quiere que siga. En las próximas semanas, si no hay problemas, intuyo que será una negociación que enseguida podemos cerrar”, indicó el director deportivo.