El Real Zaragoza juvenil, a prolongar el sueño europeo en Kielce

El Real Zaragoza juvenil se mide este miércoles (16.00) al Korona Kielce en el encuentro de vuelta de la primera ronda de la Youth League. Los blanquillos parten con una mínima ventaja, dado que en la ida, disputada hace dos semanas en La Romareda, se impusieron por 1-0 gracias a un solitario gol de Borge al filo del descanso. Ya en la segunda parte, el conjunto de Iván Martínez malogró varias ocasiones para haber ampliado su renta, y vio cómo los polacos incluso pudieron empatar en unos minutos finales en los que se acusó el cansancio.

Anotar un gol en campo contrario sería casi determinante. Y por ello Martínez considera que deben afrontar la cita como si fuera una eliminatoria a partido único. “No podemos salir a empatar. Si lo hacemos, lo normal es perder”, valoró el preparador zaragocista antes de volar hacia tierras polacas.

Allí espera un rival, el Korona Kielce, que “no cambiará mucho” respecto al primer duelo, cuando pudo llevarse “mejor resultado” de la capital aragonesa. “Demostraron que son un gran equipo. Si no, no estarían en la Youth League. Tenemos claro que el partido va a ser muy difícil. Marcar un gol es importante porque ellos tienen que marcar tres y nosotros hacer muy mal las cosas después”, añadió Martínez, quien confía en que, si el resultado se pone adverso, los suyos sean capaces de sobreponerse y exhibir carácter ganador.

“Siempre que las cosas están mal, este equipo demuestra que no tiene techo”, celebró, refiriéndose a las dos últimas jornadas de liga en las que el Zaragoza juvenil remontó frente a Nástic de Tarragona y San Francisco.

Este miércoles el partido será bien distinto y, aunque sin dar nombres, Martínez adelantó que hay jugadores que serán duda hasta última hora. “Voy a ser muy injusto porque voy a tener que decidir qué once jugadores salen en este encuentro histórico y todos se merecen jugar. Lo importante es la cabeza; no el físico ni lo emocional. La velocidad de la cabeza tiene que ir bien. El partido se divide en muchas fases y tenemos que estar preparados para esa diversidad”, sentenció el técnico maño, antes de terminar definiendo el crucial duelo como “el sueño de todos”.

Y es que sus chicos buscan seguir paseando el nombre del Real Zaragoza por el viejo continente, después de que la temporada pasada alzaran la liga y la Copa de Campeones.

Si este miércoles consiguen eliminar al Korona Kielce, se enfrentarán al vencedor del Gabala (Azerbaiyán)-Apoel (Chipre), conjuntos que en su primer enfrentamiento empataron a un gol.

En esta segunda ronda eliminatoria, el Real Zaragoza volvería a jugar el primer encuentro en casa (6 de noviembre) y la vuelta fuera (27 de noviembre).