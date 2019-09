Clemente: “Que el entrenador hable bien de mí y me ponga, me da mucha seguridad”

La joya de la cantera zaragocista, el central Enrique Clemente Maza, debutó en partido oficial con el equipo de su vida, el Real Zaragoza. Internacional en las inferiores de la selección española y gran referente de la fantástica generación del 99 de la Ciudad Deportiva, Clemente confirmó todas las expectativas, firmando un partido extraordinario ante el Elche el pasado sábado. En la mañana de este jueves, compareció en rueda de prensa este excelente proyecto de central, expresando su inmensa felicidad por el estreno completado. “Ha sido una semana poco habitual. El partido me ha dado mucha confianza. Estoy con muchas ganas de seguir trabajando y seguir aportando al equipo”, se arrancó el zurdo mágico de la defensa aragonesa, para luego enfatizar el contexto tan favorable en que llegó su debut: "La Romareda estaba llena, disfruté muchísimo", ha asegurado.

Clemente confesó los pormenores del partido, confirmando que se enteró de su titularidad el mismo día del encuentro: "Me enteré en la charla antes del partido. La verdad es que no me lo esperaba. Te entran un poco de nervios, pero intenté controlarlo lo mejor que pude porque tenía que estar concentrado".

El joven defensor, de apenas 20 años, no economizó palabras para confesar su estado: "Siento agradecimiento y confianza. Que el entrenador hable bien de mí y me ponga, me da mucha seguridad. Voy a dar lo mejor de mí".

La oportunidad para alcanzar la titularidad ha llegado pronto al joven talento zaragocista. "No esperaba que fuera a jugar tan temprano, considerando que salía de una lesión complicada; pero ha llegado así y salió todo redondo. No se puede pedir más. Estoy muy feliz", repitió.

Después de un fértil inicio liguero para el Real Zaragoza, con siete puntos sumados sobre nueve posibles, Clemente ya piensa en el próximo partido, con la visita al Alcorcón fijada para el próximo domingo. "Yo lucho a tope por seguir jugando. Si toca estar en el campo, intentaré ayudar al equipo, y si estoy en el banquillo o en la grada, animaré como uno más del equipo", indicó.

El esperanzador estreno apenas significa el punto de partida de lo que se intuye una ilusionante carrera. En el salto a la nueva categoría, Clemente advirtió de las diferencias que ha advertido. "El ritmo está por encima de las categoría en las que he jugado hasta ahora, pero me encontré muy cómodo el otro día".

Ser capaces de sumar como visitantes, lejos de La Romareda, constituye uno de los objetivos preferentes de este Zaragoza para lograr instalarse en las alturas de la Segunda División. Clemente lo considera esencial para aupar al equipo aragonés a la cima de la categoría. "Cada partido son tres puntos que al final de temporada nos acordaremos de ellos si los conseguimos. Nos hemos dado cuenta en los tres primeros partidos de Liga de que cada rival te pone problemas", añadió sobre el partido que espera el domingo en el campo de Santo Domingo de Alcorcón.