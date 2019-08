Clemente, el central del futuro del Real Zaragoza

Confirmó todo en su estreno oficial Enrique Clemente Maza. El central canterano que nos enamoró durante su etapa formativa en la Ciudad Deportiva y en las categorías inferiores de la selección española demostró ante el Elche que tiene un sitio en el primer equipo del Real Zaragoza. Lo evidenció el chaval sobre el césped, con una exhibición de recursos en defensa y (ojo al dato...) en ataque. Sí Clemente no solo corta; también confecciona, cualidad muy poco común en las carreteras secundarias del fútbol español. Probablemente, estamos ante un defensa de élite, de equipo grande, de los que apuestan por jugar desde atrás. De momento, Víctor Fernández ya argumentó después del encuentro ante los ilicitanos que desde luego cuenta con él para el Zaragoza. "En cuanto a Clemente, estoy muy satisfecho. Me gusta mucho. Es un muy buen jugador. Tiene que endurecerse. Tiene lo más difícil, el talento defensivo y la visión de la jugada. Ha hecho un buen partido. Cuando juegue, lo va a hacer bien", verbalizó Víctor. Se puede decir más alto, pero no mal claro..

Ya hace mucho tiempo que el nombre de Clemente reverbera en el fútbol aragonés y español. Dicen que el siglo XXI arrancó para el Real Zaragoza en 1999, año en el que nacieron Alberto Soro y Enrique Clemente. Ellos conquistaron el último gran título del Zaragoza antes del pelotazo del Zaragoza juvenil del pasado curso con Iván Martínez: el Nacional Cadete de 2015 con Raúl Valbuena. En esa cita, Clemente ya disfrutaba de un espacio preferente en el escaparate nacional, al ser designado mejor jugador cadete de España. El título conquistado hizo que los grandes lanzaran sus redes sobre los talentos zaragocistas. Algunos decidieron marchar: el portero Darío Ramos, al Madrid; el delantero Álex Millán, al Villarreal. Antes, Manu Morlanes se había ido al Villarreal. Clemente, no. Pese a disfrutar de ofertas del Real Madrid, Barça y Villarreal, se quedó en Zaragoza. Zaragocistas a muerte, la familia Clemente-Maza. El tío, Quino Maza, otro zurdo mágico, ya jugó de lujo en las inferiores del Zaragoza con Carlos Rojo. Además, Enrique quería seguir estudiando Bachillerato en El Salvador y viviendo con su familia.

Pasó el tiempo. Clemente continuó progresando en el Zaragoza juvenil. El año pasado saltó al filial y se rompió el ligamento cruzado de la rodilla con el Aragón. Larga recuperación con otro fenómeno, con un activo impagable del Zaragoza, Andrés Ubieto. Llegó la pretemporada y todos nos emocionamos al ver que Clemente había vuelto. Y, desde luego, para quedarse. Sigue viviendo en la avenida Juan Pablo II con sus padres, Jesús, funcionario; y Ana, ejecutiva del Ibercaja; y con su hermana Clara, estudiante de Bachillerato. Conduce el Wolkswagen Polo de su madre, en el que también lleva a Luis Suárez al entrenamiento. Cursa tercer curso de Administración y Dirección de Empresas. La cabeza la tiene para algo más que para despejar la pelota... En esta preciosa historia de fútbol, solo falta el abuelo Enrique, el señor Maza (por algo se llama Enrique la joya de la defensa del Zaragoza). Ya hace dos décadas que nos dejó el hombre en cuyo restaurante almorzaba antaño el Zaragoza en todas las pretemporadas después de visitar el Pilar. Su nieto, algún día no lejano, será otro pilar, el pilar del Zaragoza.