El Real Zaragoza durmió líder de la Segunda División. Todavía nos encontramos en la tercera jornada liguera, pero el hecho no pasó desapercibido para el entrenador aragonés, Víctor Fernández. "Me gusta vivir en las alturas", enfatizó nada más concluir el encuentro con el Elche, una victoria tan merecida como escasa a juicio del técnico. "Ha habido un sufrimiento innecesario. Estoy muy satisfecho con la victoria y con el apoyo de la afición. Hemos tenido fe hasta el último momento. La victoria ha sido demasiado corta. Cristian no ha tenido que hacer ni una parada. Hemos sido muy superiores", reiteró Fernández.

Víctor argumentó las virtudes que esgrimió su equipo sobre el terreno de juego. "Hemos mostrado una gran organización defensiva y una buena presión. Supimos ser competitivos hasta en los peores momentos. Competir, esa es la palabra fundamental que me ha enseñado la Segunda en estos cinco meses. La palabra imposible no está en el diccionario del Zaragoza", apuntó.

En las tres jornadas ligueras, el VAR ha aparecido en los partidos del Zaragoza, y en las tres ha sido favorable al conjunto aragonés. "Hemos pisado 25 veces el área. Así es más factible que si no la pisas. El VAR ha hecho justicia y el resultado es corto para nuestros méritos", insistió.

El joven central Enrique Clemente fue uno de los grandes protagonistas del partido. "Será muy difícil que repita alineación. Quiero hacer partícipes a todos los soldados en esta guerra, quiero hacer importantes a todos los jugadores. En cuanto a Clemente, estoy muy satisfecho. Me gusta mucho. Es un muy buen jugador. Tiene que endurecerse. Tiene lo más difícil, el talento defensivo y la visión de la jugada. Ha hecho un buen partido. Cuando juegue, lo va a hacer bien", reconoció Víctor.

Luis Suárez ha marcado dos goles en las tres tres primeras jornadas ligueras. "Tiene que mejorar en otras facetas. Es un guerrero, es ganador, quiere agradar demasiado. Tiene hambre, ganas. Tiene a la gente en el bolsillo", concluyó Víctor Fernández.

José Rojo Martín, ‘Pacheta’, entrenador del Elche, también valoró el encuentro. En su análisis, comenzó con la jugada decisiva. "Es un error nuestro, no del VAR. Soy defensor de la tecnología. No he visto la acción, pero si se ha pitado, es probable que sea penalti. El VAR ayuda mucho y es justo", admitió Pacheta.

El técnico alabó el fútbol desarrollado por el Zaragoza. "Creo que hemos sujetado a un equipo que es candidato a todo, un conjunto con mucha energía, con poderío. No es fácil jugar en La Romareda. No puedo reprochar nada a mis jugadores, solo felicitar al Real Zaragoza. Una jugada desgraciada nos ha llevado a la derrota", finalizó Pacheta.

