El mercado de fichajes echa el cierre

Víctor Fernández, que nunca ha dado por cerrada la plantilla que maneja en primera persona, quiere apurar todas y cada una de las opciones que le ofrezca el mercado de realizar alguna incorporación más. Si es posible, hasta dos. Pretende un delantero centro experimentado y un pivote para la zona ancha. El nombre del ariete lo tiene claro: Sergio García, con el que coincidió en anteriores épocas en el Real Zaragoza y Betis.

El delantero está libre, sin equipo, y pasará a engrosar las listas del paro si no encuentra equipo en las siguientes horas. La operación, en todo caso, no se presume sencilla, por diversas razones, personales y económicas. En cuanto al nombre del centrocampista, el abanico es más amplio.

En la otra orilla de la planificación deportiva -por extraño que pueda parecer- se ubica Lalo Arantegui, el director deportivo del club aragonés. Aunque guarde las formas, no ve de la misma manera el terminado de la plantilla. A Lalo le parece interesante Bikoro. A Víctor, no. Lalo apostaba por Mingotes para el eje de la defensa. Víctor prefiere al joven talento Enrique Clemente. Lalo sueña con el rombo. Víctor no tiene geometría específica. Qué modo de entender la plantilla tiene mas peso o menos es uno de los debates que se sustancian.

Con la tarde de este domingo aún temprana, el Real Zaragoza comunicó oficialmente que el director deportivo, Lalo Arantegui, iba a comparecer esta mañana ante los medios de comunicación convocatoria que hacía pensar que en esta ocasión el Real Zaragoza no iba a realizar ningún fichaje de última hora, en el tramo final de la jornada, cuando se producen las postreras sorpresas en cuanto a bajas e incorporaciones para la presente liga. La lógica y la tradición dictan una evidencia: los directores deportivos hacen balance de los mercados cuando han apurado sus cartas y han agotado recursos. Sin embargo, a última hora de la tarde, el Real Zaragoza rectificó. Aplazó la referida comparecencia de Arantegui.

A última hora de este domingo estaba atascado el caso de Jorge Pombo, que puede permanecer un año más bajo las órdenes de Víctor Fernández, que a lo largo de la pretemporada le ha enviado mensajes claros acerca de por dónde debía encaminar sus pasos, bajo el asesoramiento de su agencia de representación, Bahía Internacional. Una opción que se barajó en varios momentos es que el mediapunta canterano recalara finalmente en la SD Huesca, aunque también hubo otros clubes de Primera y Segunda interesados por su situación: Mallorca, Granada, Cádiz, Oviedo o Rácing. Algo similar puede ocurrir con Daniel Lasure, lateral zurdo por el que este verano se ha interesado el Girona y por el que realizó una oferta el Eibar hace un año. En cuanto a Linares, a quien le queda un año de contrato, es factible que no salga a ningún otro destino y que decida agotar su relación contractual, a pesar de la enorme competencia que existe este año para jugar en la delantera del bloque dirigido por Víctor. Sobre Igbekeme, la postura del Zaragoza sigue siendo firme: cualquier oferta por el nigeriano debe cumplir con las exigencias de la cláusula de rescisión de su contrato o acercarse a esa cifra: 7 millones de euros.