Víctor pide sus dos fichajes: "Parece una chorrada, pero no es una chorrada"

Viernes 23 de agosto. A solo 10 días del cierre del mercado estival de fichajes. Justo en puertas de viajar a Ponferrada para jugar el partido de la 2ª jornada de liga. Ha sido el momento, en la rueda de prensa previa al duelo ante la Ponferradina, en el que Víctor Fernández, el entrenador del Real Zaragoza, ha explicado abierta y públicamente sus razones para pedir dos fichajes más antes de emprender la competición con todo el armamento definitivo, cosa que tendrá cuerpo el martes 3 de septiembre, con la persiana de la Liga de Fútbol Profesional ya bajada y clausurada hasta enero.

NOTICIAS RELACIONADAS Aviso de Víctor Fernández ante la hipótesis de traspaso final de Igbekeme

Víctor quiere un delantero y un centrocampista más. Y desearía alguna salida del actual plantel, además de la prevista y enquistada de Pombo. El delantero, experto y con trayectoria. El medio, que tenga galones y pueda jugar también atrás, en la defensa. Fernández tiene la tarea de búsqueda y anteproyecto bastante avanzada en ambos casos. Pero necesita el visto bueno del club. Requiere de un movimiento acompasado con las cajas de caudales, con la liquidez de las arcas zaragocistas y el límite salarial de la Liga.

Por momentos, da la sensación de que Víctor Fernández no está siendo debidamente escuchado. Quizá por eso, el tono pedagógico utilizado en este día de la recta final de agosto fue especialmente llamativo.

"Parece una chorrada lo que digo. Pero no es una chorrada. Creo que tendríamos que valorar que podrían aumentar nuestros márgenes de posibilidades (de ascenso) cerrando de una forma adecuada y perfecta la plantilla", dijo en un momento clave de su discurso actualizado.

"Necesitaríamos cerrar la plantilla con dos jugadores más. Son gestiones complicadas, difíciles. Son jugadores muy concretos los que estamos buscando", subrayó sin dejar resquicio a la duda. Los quiere, cree que son condición sine quanon para tener los cimientos del éxito pretendido.

"Si los trajésemos estaríamos en una situación óptima, en una situación ideal. A ver si podemos equilibrar el aspecto deportivo con las necesidades económicas", siguió añadiendo a su tesis, que es directa al núcleo del asunto.

"Este final del mercado lo llevo con calma, con bastante prudencia, intentando no dar un paso en falso. Mi planteamiento no cambia respecto de lo que dije hace unas semanas. Hay que contar con la disponibilidad económica que tenemos... no lo sé, no tengo ni idea si tenemos dinero o no", indicó con un tono algo displicente.

Y volvió a insistir en el mensaje a los dirigentes de despachos, a quienes han de dar el visto bueno a lo que se pueda hacer desde el área deportiva para contratar a esos dos refuerzos que tanto ansía Víctor Fernández: "Hay que culminar la plantilla. Porque, a lo mejor, este tipo de actuación tuya en estos últimos días de mercado, es lo que te va a aumentar las posibilidades de que tengas más posibilidades para luchar por los objetivos que nos planteamos", redundó en su estribillo.

"Mi responsabilidad va en lo deportivo. No quiero con mi discurso desmerecer lo que tenemos. Digo desde hace días que estoy muy contento. Que se han hecho muy bien las cosas y a tiempo. Pero hay que cerrar la plantilla con entradas y salidas", matizó para no llevar su solicitud de refuerzos a un terreno confuso que pueda generar chispazos internos.

Y remató su súplica: "Hay veces que igual tienes disposición económica y no encuentras el jugador que necesitas en el mercado. Entonces no te sirve de nada tener el dinero. Pero también pasa al revés: que tú tengas el jugador localizado, que sabemos quién es, el porqué y el cómo y... el límite salarial no nos alcanza. Eso ya no es la responsabilidad mía. Es problema del club. De que cuadre bien todo. Y nada más", terminó Víctor.

El 3 de septiembre se podrá evaluar esta tarea que ha planteado de forma cristalina Fernández a los ejecutivos de la entidad zaragocista. Pide más material humano en la plantilla. Con concreción y sin tapujos. La pelota queda en un tejado que ya no es el suyo. La rueda de prensa de este viernes ha servido, entre otras cosas, para esto.