¿Piensa Pombo hacer 'un Bale' y quedarse? Víctor dice que "hay que ser inteligente"

La rueda de prensa de Víctor Fernández antes de acometer el segundo partido de liga en Ponferrada este domingo próximo estuvo cargada de percusión en su melodía. Y una de las piezas centrales fue el caso de Jorge Pombo, el mediapunta aragonés que es el último de los transferibles que, a 10 días del final del mercado estival de fichajes, aún no se ha marchado del Real Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS Aviso de Víctor Fernández ante la hipótesis de traspaso final de Igbekeme

Víctor habló claro este viernes sobre el futuro que él espera en las fechas que van a venir de inmediato y dejó un mensaje nítido para Pombo y, de soslayo, también para los demás actores de la película que tiene al '8' blanquillo como foco de atención máxima en busca de una salida consensuada del Real Zaragoza rumbo a otro sitio.

Dentro de la conversación con los periodistas, se llegó también a plantear la opción de que Pombo y su entorno decidan finalmente no irse del Real Zaragoza y, como Gareth Bale en el Real Madrid, concluir un verano raro en el que su destino estaba lejos de su club quedándose contra pronóstico dentro de la plantilla a partir del 3 de septiembre.

"Vamos a ver... yo creo que en la vida hay que ser inteligente. O hay que intentarlo. Y nunca moverte en un extremo", comenzó advirtiendo con fuerza y picardía Víctor Fernández.

"Yo nunca me he movido en un extremo como para decir 'éste no vestirá nunca más la camiseta del Real Zaragoza'. Y he tenido una actitud -no solo con Pombo, sino con Verdasca, Álex Muñoz y todos- de amabilidad, de respeto, de educación a un profesional. Y, en un profesional, hay una persona. Por lo tanto, en este sentido Jorge no puede tener ningún reproche con la actuación del entrenador. Lo que sucede es que este es un mundo profesional, donde hay que tomar decisiones. Y se han tomado. Y pasan por otro tipo de futbolistas", prosiguió en su argumentación, que concluía claramente en que Pombo deber marcharse del Real Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS Delmás se retira del entrenamiento y será baja en la lista para El Toralín

El técnico zaragozano dejó claro que, cuando comenzó la pretemporada, allá por el 9 de julio, él no esperaba que el 'caso Pombo' permaneciera abierto en canal, sin una solución a la vista, a 23 de agosto, con el cierre de la persiana del mercado ya muy próxima. E, incluso, comenzó a insinuar que no se descarta una solución in extremis, en cualquier sentido.

"Cuando llegue el día 2, ya veremos. Yo creo que se llegará a una solución y aparecerá algún equipo (que quiera a Pombo), porque yo creo que es un buen jugador. Yo es que no lo entiendo, lo que está ocurriendo...", dijo el preparador aragonés.

Víctor Fernández quiso hacer un ejercicio retrospectivo de tiro largo para señalar, probablemente, el origen de las culpas de lo que ahora mismo está hirviendo alrededor del 'caso Pombo' y que, en su epicentro, parece señalarse en el mapa dentro de la dirección deportiva.

"Esto se ha enquistado, se ha contaminado desde hace 2 años, cuando yo ya escuchaba y leía lo de su renovación por aquí, su renovación por allá... Y resulta que seguimos en esta situación. No aparece el club al que se vaya. No hay ofertas, o las que hay no son interesantes para el jugador. Pero solo hay una gran verdad, la única: Pombo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020. Y todo lo demás es rumorología. La situación es la que es, desgraciadamente", se quejó amargamente Víctor, reiterando la posibilidad de que, al final, Pombo decida quedarse en el vestuario y, por ende, se le presente a Fernández un problema mayor indeseado de otra índole que la meramente futbolística.

"Insisto. Vamos a ver el día 2. Y si ocurre lo que no deseamos que ocurra, Pombo es jugador propiedad del Real Zaragoza, está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, ha tenido un trato de absoluto respeto por parte de todo el mundo... vamos a ver. Vamos a ser optimistas todos", remató con reverberación en el temor de que este asunto no desemboque como todo el mundo del club consideraba hasta hace pocos días.