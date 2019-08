Delmás se retira del entrenamiento y será baja en la lista para El Toralín

Julián Delmás, el lateral derecho canterano del Real Zaragoza, se retiró del entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva y será baja en el desplazamiento a Ponferrada. El de Monegrillo sufrió el pasado miércoles en Brea un fuerte golpe en la cresta ilíaca (cadera) del que, con el paso de 48 horas, no se ha recuperado y le impide correr bien y poder jugar con normalidad.

Delmás empezó este viernes por la mañana con el grupo, se probó durante unos minutos en los ejercicios preliminares de calentamiento y comentó al cuerpo técnico y al médico la imposibilidad de seguir adelante con el trabajo. La decisión fue drástica: se retiró con gesto serio hacia el vestuario y pasó a manos de los fisioterapeutas. De este modo, el '22' blanquillo queda excluido con total seguridad de la lista de convocados del Real Zaragoza para el primer desplazamiento del curso, que llevará al equipo hasta tierras leonesas durante la jornada del sábado para jugar el domingo, a las 18.00. en el estadio de El Toralín ante la Ponferradina.

El carrilero aragonés fue uno de los 18 citados por Víctor Fernández en el debut liguero ante el Tenerife el sábado pasado en La Romareda, pero ocupó plaza en el banquillo y no fue utilizado posteriormente en las sustituciones. Esta vez no repetirá experiencia a causa de este fuerte traumatismo en un lugar doloroso, aunque no de repercusiones importantes.

Víctor, que sí que va a contar esta vez con Igbekeme en condiciones de ser utilizado ante los bercianos (fue baja ante los canarios en la 1ª jornada por una gastroenteritis), probablemente ocupará el lugar de Delmás entre los 18 convocados para incluir al centrocampista nigeriano, una maniobra que se hubiese producido igualmente por motivos técnicos 24 horas más tarde.

Con la llegada del lateral diestro Vigaray, uno de los fichajes importantes del verano procedente del Álaves de Primera División, el rol de Delmás en la plantilla, en principio, parece abocado a un papel más secundario que en los dos años precedentes. Esta lesión puntual no le ayuda a seguir peleando en este inicio de la competición por un lugar entre los elegidos para acometer el segundo duelo del torneo de liga.

Cuando Delmás abandonó el entrenamiento, Víctor llamó al lateral del filial David Vicente, que estaba entrenándose en el campo contiguo con el RZD Aragón a las órdenes de Javier Garcés, para poder llevar a cabo los simulacros tácticos de la mañana.