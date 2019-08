Tercer horario diferente y nueva tele para el Real Zaragoza-Elche de la 3ª jornada

Lo del partido Real Zaragoza-Elche de la 3ª jornada de liga se ha convertido en un ausunto fluctuante, volátil, propio de cualquier Bolsa mundial. Un día se jugaba en una fecha, otro se decidió que en otra distinta. Un día se jugaba a una hora, otro se decidió que a otra diferente. Un día se aseguró que lo transmitía en directo una cadena de televisión, otro se optó por cambiarlo y que fuese otra la que lo televisara.

En el final de la tarde de este jueves, 22 de agosto, tuvo lugar el anuncio del tercer horario diferente y la designación de una nueva televisión para el referido choque entre zaragocistas e ilicitanos con el que se cerrará el presente mes de agosto.

Lo que ahora mismo rige oficialmente es lo siguiente: se jugará en La Romareda, a las 21.00 del viernes 30 de agosto, y lo televisará Vamos (canal de Movistar +). O sea, se adelanta una hora respecto de la anterior señalada, que eran las 22.00. Y se deja de lado a Gol, canal televisivo en abierto por la TDT para ofrecerlo por la restringida cadena de pago.

Este Real Zaragoza-Elche, antes de que estallará judicialmente el conflicto entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol relativo al fútbol en viernes y lunes que todavía está abierto en fase de recursos, tuvo una primera ubicación en la noche del sábado 31 (21.00). Aún faltan 8 días para que el cuadro alicantino se presente en La Romareda y es de esperar que ya no haya más movimientos ni cambios en el programa oficial. Hace mucho tiempo que un partido no era objeto de tanto meneo en el calendario, en el reloj y en la marca de las cámaras. Quizá esto ya pueda ser definitivo y firme y la gente pueda hacer sus previsiones laborales y de otra índole particular para poder estar en las gradas del estadio... en tiempo y forma.