¿Quién ha jugado más minutos en la pretemporada del Real Zaragoza?

Se acabó este sábado, 10 de agosto, la pretemporada del Real Zaragoza. Lo hizo en Tudela (derrota por 1-0, la única del verano en un calendario de partidos bastante descarfeinado). Ante el CD Tudelano, el equipo de Víctor Fernández concluyó su 8º amistoso de preparación, fase de trabajo de recomposición de la plantilla que ha ocupado 22 días, horquilla temporal en las que los zaragocistas han ido probándose y evolucionando en los 8 bolos estivales programados por el área deportiva desde el 19 de julio.

Han sido 8 partidos, algunos con poca seriedad en su disputa, como los dirimidos ante el Boltaña y el RZD Aragón, el primero de ellos en la concentración pirenaica y el segundo en la Ciudad Deportiva, donde el Real Zaragoza no se vistió uniforme oficial y jugó con ropa de entrenamientos y sin numeración... pero hay que considerarlos porque sí se reclamó la presencia, en ambos casos, de un trío arbitral de la Federación Aragonesa. O sea, a efectos reales, fueron choques rigurosos. O sea, nada que ver con aquellos improvisados que, en tiempos pretéritos, arbitraban el doctor Jesús Villanueva (exárbitro), el delegado José Ignacio Bueno Grimal (también exárbitro) o hasta el preparador físico Andrés Ubieto.

Víctor Fernández ha dispuesto, por lo tanto de 720 minutos de ensayos ante rivales ajenos. Contra la Peña Ferranca de Barbastro, de Regional Preferente (en Boltaña, el partido de las peñas); el citado contra el Boltaña CF, de Segunda Regional; el RZD Aragón (el filial, de Tercera División); el CD Ebro, de Segunda División B; el Calahorra, también de Segunda B; el Gimnástic de Tarragona, asimismo de Segunda B; el Deportivo Alavés de Primera División, único profesional en frente esta pretemporada (en La Romareda, fue el Memorial Lapetra); y, en las últimas horas, el colofón referido ante el Tudelano, otro Segunda B.

Cifras a analizar y para sacar conclusiones

El jugador que más minutos ha tenido por parte de Víctor Fernández ha sido el defensor Lasure, con 452. Una parte de ellos en su posición de lateral izquierdo, otra como central improvisado ante la falta de efectivos en el eje de la zaga. El canterano es el único que ha sobrepasado los 400 minutos en la pretemporada.

Hay 8 jugadores más que han sobrepasado el 50 por ciento de los minutos posibles de juego en este verano blanquillo (frontera que se establece en los 360 minutos, la mitad de los 720 totales).

El segundo más utilizado ha sido Nieto, el otro lateral zurdo de la plantilla, con 393 minutos. Como su colega de puesto, también ha repartido rol como carrilero y como central, por necesidad general

Y el tercero, es otro lateral, de la otra banda, la derecha: Delmás sumó 389 minutos en estos 8 duelos amistosos. Los tres aragoneses, pues, componen el podio de este verano en presencia sobre el césped.

El cuarto es el nuevo delantero zaragocista, el ghanés Dwamena, que jugó 383 minutos. Le sigue el otro punta recién llegado, el colombiano Luis Suárez, con 379 en quinto lugar. A los dos delanteros les hace falta rodaje, conocimiento del medio, maduración. Y Víctor les ha ofrecido cierta continuidad en pos de ese fin.

El sexto es Raúl Guti, con 369; y el séptimo, pegado a él, otro nuevo, el extremo Blanco, con 367 minutos.

Los otros dos jugadores que componen el grupo con más de la mitad del tiempo de juego siendo alineados por Víctor Fernández durante los partidos son, exaquo, octavo y noveno, Javi Ros y Soro: los dos han jugado 364 minutos.

Ya por debajo del 50 por ciento de utilización se abre un numeroso paquete de jugadores que se han movido en un espacio similar en los planes de Víctor: siete piezas más han sobrepasado los 300 minutos. Son Bikoro, Vigaray, Clemente, Igbekeme, los porteros Cristian Álvarez y Ratón (los dos con un equitativo 315) y el transferible Pombo.

Del puesto 17º al 22º se hallan los que se han movido en la centena de los 200 minutos. Un tercer grupo en el orden de prevalencia de Fernández: en algunos casos porque ya no están, en otros porque empezaron tarde a causa de lesión o no participación inicial en la precampaña, o por cuestiones puramente tácticas. Son los casos de Linares, Papunashvili, Atienza, el joven Jesús Álvarea, Eguaras y Pep Biel.

Entre el 23º y el 25º está el trío de la centena. Son Grippo (150 minutos), el descartado Verdasca (135) y el filial Baselga (110). Aún se divisa un quinto reducido grupo que jugó por debajo de los 100 minutos: el traspasado Álex Muñoz (90) y los porteros del filial y juvenil que apoyaron la estadía de Boltaña, Paisa y Azón, ambos con 45 minutos.

Y, por supuesto, queda el coche escoba del verano. Los que no han pisado la hierba. Por lesión, los dos, están ahí el capitán Zapater y el central Guitián, que fue operado de apendicitis en las vacaciones y ahí arruinó su pretemporada. Y, por ser puristas, se debe incluir también a la estrella japonesa Kagawa, que en otros tiempos no lejanos habría sido llevado a Tudela para debutar, siquiera simbólicamente, pese a no haber entrenado más que un par de veces tras su mediático fichaje. En su caso, ni siquiera estuvo en la localidad Navarra y habrá que esperar a la competición oficial para verlo de corto y de blanquillo.

En total, 31 nombres propios, 31 jugadores que, de una manera o de otra, han dibujado el presente de la pretemporada de 2019 que acaba de concluir.

Este es el balance numérico de la utilización que ha llevado a cabo Víctor Fernández de ellos:

1- LASURE 452

2- NIETO 393

3- DELMÁS 389

4- DWAMENA 383

5- LUIS SUÁREZ 379

6- R. GUTI 369

7- BLANCO 367

8- JAVI ROS 364

9- SORO 364

10- BIKORO 356

11- VIGARAY 355

12- CLEMENTE 332

13- IGBEKEME 324

14- CRISTIAN ÁLV. 315

15- RATÓN 315

16- POMBO 314

17- LINARES 292

18- PAPUNASHVILI279

19- ATIENZA 278

20- JESÚS ÁLVAREZ 276

21- EGUARAS 257

22- P. BIEL 201

23- GRIPPO 150

24- VERDASCA 135

25- BASELGA 110

26- ÁLEX MUÑOZ 90

27- PAISA 45

28- AZÓN 45

29- ZAPATER 0

30- GUITIÁN 0

31- KAGAWA 0