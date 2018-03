Eguaras, el futbolista de moda en el Real Zaragoza

Es el futbolista de moda en el Real Zaragoza. La figura desde cuyas botas el equipo ha crecido y cobrado sentido su fútbol. Í ñigo Eguaras ha destapado su profundo tarro de esencias en los dos últimos meses, un modo de gobernar el juego, distribuirlo, ordenarlo y acelerarlo que ya se le intuía en los principios de la temporada. Ahora, convencido de las posibilidades de su fútbol, se ha convertido en la luz y guía del Zaragoza . Es un futbolista de indudable impacto e influencia, tal y como le reconoció la pasada jornada La Romareda con una imponente ovación al ser sustituido. La Romareda siempre ha sabido detectar y recompensar el fútbol de clase y elegancia. “Ahora estoy muy cómodo, y me están saliendo las cosas como siempre he querido” , apuntó el futbolista que más pases totales da y más balones recupera de la liga en relación a los minutos disputados.

Eguaras reconoció este jueves que la temporada tuvo un momento clave para él: el partido de Huesca, donde visitó la grada. "Fue un punto de inflexión donde tuve que cambiar el chip y tuve que ponerme las pilas en el aspecto defensivo. Me fastidió estar en la grada, y uno mismo piensa y sabe que así no puede seguir".

El jugador navarro celebra la reacción del equipo y apuesta por una posición de prudencia y cautela, la misma fórmula que ha explicado este crecimiento. “El objetivo era el mismo que ahora, pero durante la temporada lo veíamos lejos, y ahora estamos en la situación que queríamos. Estamos todos con mucha confianza y sabemos que podemos ganar a cualquiera. Tenemos que seguir en esta dinámica", explicó. "Estamos todos con mucha confianza y sabemos que podemos ganar a cualquiera", añadió.

El partido de Pamplona, contra Osasuna, permite al Real Zaragoza la oportunidad de oro de acceder a los puestos de promoción y seguir escalando posiciones. "Te metes con 49 puntos. Tenemos al líder a 10 puntos, ¿por qué no vamos a pensar en algo más que en play off?", aseguró. Sobre el tipo de partido que espera, no ahorró palabras: “Si ganamos podemos meternos en promoción es ilusionante, pero será muy difícil. Será un choque duro, táctico, en el que tendremos que estar al 100% para sacar los tres puntos. No podemos creernos favoritos, pero tenemos confianza, llevamos cinco jornadas consecutivas ganando y estamos preparados para sacar el partido adelante", señaló Eguaras, navarro, de vuelta a su tierra el sábado: “Como a cualquier navarro, siempre me motiva jugar contra Osasuna. Nunca he jugado allí, siempre como rival, pero es un aliciente más”.