Así queda conformada la nueva Tercera de 18 equipos: Monzón y Cariñena se salvan

Tras muchas semanas de incertidumbre, ya se conoce oficialmente cómo queda conformada la Tercera RFEF. Tal y como adelantó este medio, la división pasa a tener 18 equipos en lugar de 16, de ahí que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitiera este lunes una resolución sobre las vacantes (dos) de todos los grupos.

Estas plazas, según el escrito del ente federativo, han sido cubiertas por «criterio de prioridad» por los clubes con «mejor mérito deportivo» de entre los que ocuparon plaza de descenso al término de la pasada temporada, por lo que el Monzón y el Cariñena serán los que salven la categoría en Aragón.

Estos conjuntos (decimocuarto y decimoquinto respectivamente) quedaron por delante de La Almunia, que sí acabará bajando a Regional Preferente. Del mismo modo, la RFEF aclara que el Robres, descendido por su condición de filial del Ebro, no puede optar a la cobertura de estas vacantes «por estar afectado por imposibilidad reglamentaria».

De esta forma, Fuentes, Borja, Cuarte, Belchite, Ebro, Ejea, Épila, Illueca, Caspe, Almudévar, Huesca B, Binéfar, Tamarite, Fraga, Calamocha, Utrillas, Monzón y Cariñena son los equipos que integrarán la Tercera aragonesa el curso que viene.

Si el Monzón o el Cariñena no estuvieran interesados en las referidas plazas –algo que, según ha podido confirmar HERALDO no va a ocurrir– o incumplieran los requisitos exigibles, la vacante la cubriría La Almunia o, en su defecto, el club de Regional Preferente que tuviera «mejor mérito deportivo» entre aquellos que no lograron el ascenso a Tercera al finalizar la liga.

Varias solicitudes

En ese sentido, cabe resaltar que la UD San José solicitó una de las dos vacantes alegando que en el ascenso del Fuentes se dio prioridad a un equipo de división inferior, pero la Federación, diferenciando esta situación de la asociada a las vacantes, desestimó la petición de la entidad zaragozana.

Del mismo modo, el Siétamo Escuela de Fútbol Huesca también presentó una solicitud –alegaba contradicciones y agravios comparativos entre distintas situaciones que se dieron en el balompié aragonçes la pasada campaña– que fue rechazada por la Real Federación Española de Fútbol.

El organismo, en la resolución que firma Rafael Alonso Martínez como juez único de Competiciones No Profesionales, otorgaba un plazo de 48 horas (finalizaba este miércoles por la noche) para presentar un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia.

Asimismo, el texto dice que los dos clubes que han sido confirmados para ocupar las vacantes del grupo aragonés (Monzón y Cariñena) deberán inscribirse antes del próximo 17 de julio a las 14.00, acreditando el cumplimiento de los requisitos de inscripción para participar en la competición, «con advertencia de pérdida automática del derecho a la cobertura de dicha vacante en caso de falta de cumplimiento».