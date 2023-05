El Robres exige a la Federación Española sitio en Segunda RFEF

El Robres reclama en los despachos lo que ganó en el campo. El club monegrino, a través de sus servicios jurídicos, envió la semana pasada una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que exige su ascenso a la Segunda División RFEF como campeón del grupo aragonés de Tercera División RFEF. La entidad que preside Miguel Ángel Lacruz reclama su sitio en la Segunda División RFEF, pues entiende que en dicha categoría, como así sería, no coincidiría con el equipo del que es dependiente, el descendido Ebro.

Según el reglamento de la RFEF, en la misma categoría no pueden cohabitar el equipo patrocinador con el equipo patrocinado, vulgarmente llamado filial y correctamente denominado dependiente. En la misma categoría, por ejemplo, no podrán jugar jamás el Real Zaragoza y el Deportivo Aragón, o el Huesca y el Huesca B. Efectivamente, en Segunda División RFEF no podrían ni podrán competir juntos Ebro y Robres, ni en Tercera División tampoco. Sin embargo, según expone el Robres, el ascenso del Robres no propiciaría que jugara con el Ebro, pues el Ebro acaba de consumar su descenso a Tercera División. Según la tesis defendida por el Robres, el Robres debería jugar en Segunda RFEF, y el Ebro, dado su descenso, en Tercera. Si no prospera la solicitud, el Robres no militará en Segunda RFEF, sino que incluso descenderá a Regional Preferente para no coincidir con el Ebro en Tercera. Se trataría de un caso único en el fútbol: un conjunto campeón que acaba descendiendo.

La comunicación del Robres con la RFEF llega después de que se hayan consumado los hechos, con el ascenso del Barbastro a la Segunda División RFEF como subcampeón del grupo aragonés de Tercera División. El ascenso del equipo del Vero ha cuajado ya, pues la entidad barbastrense no participó en el sorteo del ‘play off’ de ascenso a la Segunda RFEF desde Aragón, fase final en la que ya están participando Huesca B, Ejea, Tamarite y Almudévar, es decir, los clasificados del tercer al sexto puesto de la Tercera aragonesa. Lógicamente, no fue sorteado al estar ascendido. No solo se han sorteado los emparejamientos (Almudévar-Huesca B, Tamarite-Ejea), sino que incluso se han disputado los encuentros de ida de las eliminatorias.

En el Robres gravitan sentimientos de incredulidad e incluso de malestar, pues nadie les ha comunicado nada desde Madrid acerca de su situación y, lo que es más importante, tampoco les han comunicado el porqué de su situación. La comunicación trasladada por el Robres argumenta jurídicamente sus exigencias, pues su deseo es participar en Segunda RFEF. Totalmente saneado, la entidad cuenta con respaldos para afrontar el reto de la nueva división.

Además de la participación en la próxima Segunda RFEF, el Robres también reclama su sitio en la Copa del Rey como campeón aragonés. En este sentido, el soporte jurídico del Robres es idéntico al defendido en el apartado liguero: su club patrocinador no participará en la Copa del Rey pues no se ha clasificado. Por tanto, en la Copa del Rey no coincidirían, y el Robres sí se ha ganado el derecho en el terreno de juego. Por eso, igual que quieren jugar en Segunda RFEF, quieren jugar la Copa del Rey. Y que, al menos, alguien les diga, y, sobre todo, les argumente, por qué no pueden hacerlo.