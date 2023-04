El presidente del Barbastro tras el ascenso a 2ª RFEF: “Será una temporada para disfrutar”

Con el 2-0, Rafael Torres le dio a su hijo las llaves del coche para que fuese a buscar al maletero algo que guardaba en secreto, las camisetas rojas con la leyenda ‘Somos de 2ª RFEF’ que el domingo en cuanto se escuchó el final y se certificó la victoria por 2-1 ante el Huesca B todos los miembros del Barbastro lucieron con alegría. No era para menos, ese resultado llevaba aparejado el premio gordo, el ascenso a la antigua 2ªB, una categoría que los del Vero no pisan desde 2007. "De cara al partido era optimista y, aunque no había ninguna fiesta ni celebración previstas, quise preparar las camisetas", explica el presidente del club, que no esconde que al final le entraron algunas dudas cuando los azulgranas recortaron distancias en el 91’. "Le tuve que decir a mi hijo que las volviese a guardar y se las llevo a otro lado del campo", comenta la anécdota aún con evidente felicidad en su discurso y "muy orgulloso del equipo".

Los tres puntos conquistados en el Municipal de los Deportes, donde se congregaron 1.600 aficionados generando un ambiente que no se vivía desde la visita del Barça B de Guardiola en el ‘play off’ de ascenso de 2008, fueron en la última jornada el broche de oro a una segunda vuelta brillante. Hicieron que el Barbastro adelantase al Huesca B -al que le valía el empate- quedándose con el segundo puesto de la tabla, el que daba el ascenso directo toda vez que el primero, el Robres, paradójicamente desciende a Regional Preferente por ser filial del Ebro, que cae desde 2ª RFEF. "Ha sido un digno campeón", subraya Torres de los monegrinos.

En lo que va de 2023, el Barbastro, de la mano de su técnico Josete Tomas, solo ha sufrido tres derrotas y ha firmado un tramo final de seis victorias y un empate. "Ha sido todo un éxito deportivo", reconoce Torres cuyas cuentas a falta de dos jornadas seguían ciñéndose al ‘play off’ en caso de firmar tablas con el Ejea y el Huesca B.

Era el objetivo para este curso, el segundo con la actual junta directiva. "Nuestro proyecto era a tres campañas, la primera debía servir para estabilizar el club, en la segunda nos planteábamos el ‘play off’ y en la tercera queríamos ascender. Nos hemos adelantado y eso nos va a permitir ahora tener una temporada para disfrutar", expone.

"Habrá que trabajar a conciencia y trataremos de mantener el grupo humano. A partir de ahí el servicio técnico confeccionará la plantilla con los pies en el suelo, no queremos pasar agobios económicos. Podemos servirnos de la experiencia de otros equipos aragoneses como el Utebo y el Tarazona", avanza las líneas maestras con las que afrontarán el nuevo reto.

Clave será también la puesta a punto de las instalaciones. "Lo primero va a ser hablar con el Ayuntamiento, hay que reformar sí o sí porque lo que hay ahora no cumple con las exigencias de la Federación Española. El campo de césped natural ya no es césped sino hierba, solo se aprovecha para algún entrenamiento del fútbol base y la superficie del de césped artificial, que es usado por 27 equipos, tiene 17 años cuando su vida útil era de diez, además de que hay actuar sobre la iluminación, los vestuarios y las gradas. Si no hay un proyecto serio de campo, lo dejaremos", advierte.